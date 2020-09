Für diese Geschichten wurde „Bares für Rares“ erfunden. Ecaterina Parfeni schlenderte eines schönen Tages über einen Flohmarkt. Beim ausgiebigen Stöbern entdeckte die 39-jährige Yoga-Lehrerin ein Bild. Es faszinierte sie. Nach harter Verhandlung konnte sie den Preis von sechs auf vier Euro drücken. Die Zeichnung gehörte ihr.

Ob die junge Frau, die am Freitag bei „Bares für Rares“ zu sehen war, damals schon wusste, welch Schatz sie in den Händen hielt? Unklar. Sicher ist nur, und so viel darf schon jetzt gesagt sein, Ecaterina hat ein verdammt gutes Geschäft gemacht.

„Bares für Rares“: Flohmarktfund wird zum Schatz

Das merkte man schon beim ersten Blick von „Bares für Rares“-Kunsthistorikerin Friederike Werner. Deren Augen strahlten nämlich beim Anblick der Zeichnung. So wurde die Zeichnung von Paul Rene Reinicke hergestellt, einem bekannten Künstler aus Weimar, der im 19. Jahrhundert für die bekannte Jugendstilzeitschrift „Die fliegenden Blätter“ arbeitete.

Um dieses Bild ging es bei „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Und auch der Erhaltungszustand sei top, so Werner. „Der Zustand des Bildes ist, soweit ich es sehen kann, hervorragend. Es ist ein Original. Leider kann ich es an dieser Stelle nicht ausrahmen, normalerweise schaut man sich das gesamte Papier an. Aber soweit es hier zu sehen ist, ist es tiptop in Ordnung.

„Bares für Rares“: Frau kauft Flohmarktbild für 4 Euro – es entpuppt sich als Schatz

Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Und auch der Schätzpreis der Expertin kann sich sehen lassen. 300 bis 400 Euro sieht sie als durchaus realistisch an. Ein guter Preis, der bei den Verhandlungen noch einmal ordentlich in die Höhe stieg. 600 Euro zahlte Julian Schmitz-Avila schlussendlich.

