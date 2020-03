Bares für Rares (ZDF): Experte packt aus – unglaublich, was Horst Lichter immer Backstage macht

Diese Geheimnisse wussten die „Bares für Rares“-Fans sicher noch nicht! Die Trödelsendung im ZDF, bei der Verkäufer Raritäten von Experten schätzen lassen und anschließend an Händler abgeben können, zieht täglich einige Zuschauer vor den Bildschirm. Doch jetzt kommt heraus, was wirklich hinter den Kulissen mit Moderator Horst Lichter abläuft!

Denn einer, der es wissen muss und nun der Öffentlichkeit verrät, ist „Bares für Rares“-Star und Experte Sven Deutschmanek.

„Bares für Rares“: Experte verrät geheime Details – so tickt Horst Lichter Backstage

Der 43-Jährige gehört bereits seit vielen Jahren zum festen Expertenstamm in der ZDF-Trödelshow, weiß also, was vor und hinter der Kamera los ist. Gegenüber den „Stuttgarter Nachrichten“ plaudert er nun aus, wann er wirklich die jeweiligen Produkte der Verkäufer zu Gesicht bekommt:

Moderator Horst Lichter und Experte Sven Deutschmanek. Foto: ZDF/ Frank Dicks

„Das Objekt selbst sehe ich am Tag des Drehs. Ich kann die Gegenstände erst bewerten, wenn ich sie in den Händen halte. Das ist für mich auch der Reiz an dieser Sendung, es gibt jeden Tag eine neue Aufgabe. Ich habe außerdem festgestellt, dass es wichtig ist, eine Nebengeschichte über das Objekt zu erzählen, die manchmal interessanter ist als das eigentliche Objekt selbst.“

+++ Stefan Mross: Bitter! Der „Immer wieder sonntags“-Star und seine Anna-Carina haben sich ... +++

------------------

„Bares für Rares“ – Das waren die beeindruckensten Verkaufspreise:

Ein pontifikales Brustkreuz für 42.000 Euro Ein Borgward Isabella Cabrio für 35.000 Euro Fehlgepresste Beatles-Schalplatte für 30.000 Euro

------------------

„Immer ein offenes Ohr“

Vor allem die Zusammenarbeit mit Moderator Horst Lichter scheint Deutschmanek sehr zu gefallen. Denn über seinen „Bares für Rares“-Kollegen verrät er jetzt in den „Stuttgarter Nachrichten“:

„Das Tolle an Horst Lichter ist ganz einfach, dass er jeden Menschen respektvoll behandelt. Das fängt morgens im Team an, er begrüßt jeden persönlich, putzt auch noch selbst einen Fleck vom Tisch, wenn nötig. Zudem hört er den ganzen Tag zu, nicht nur bei den Gästen, auch bei uns im Team. Egal ob Trennung von der Freundin oder ein anderes Problem, er hat immer ein offenes Ohr und ist hilfsbereit zur Stelle.“

+++ „Bares für Rares“: Frau will Gläser teuer verkaufen – dann zerbricht ihr Traum +++

Lichter sei eine der angenehmsten Personen, die er in den letzten Jahren kennengelernt habe, so Deutschmanek weiter. Aus diesem Grund freue er sich, auch privat mit ihm befreundet zu sein.

„Bares für Rares“: Kultstar will aussteigen

Klingt nach einer guten Arbeitsatmosphäre. Weniger erfreulich ist allerdings die Tatsache, dass einer der Stars der Show bald aussteigen will. Wer das ist, erfährst du hier >>>