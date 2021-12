„Bares für Rares“: Als der Experte DAS sagt, ist die Besitzerin „völlig überwältigt“

Ohne große Hoffnung ist Barbara Müller aus Berlin ins Kölner Walzwerk gereist. Zu „Bares für Rares“ (ZDF) kommt sie, um ihr Gemälde aus dem Arbeitszimmer loszuwerden.

Was die Frau dann aber von „Bares für Rares“-Experte Colmar Schulte-Goltz zu hören bekommt, haut sie völlig aus den Socken.

„Bares für Rares“: DIESES Gemälde würde Galerist Colmar Schulte-Goltz am liebsten selbst restaurieren

Über 20 Jahre hängt das Gemälde schon im Arbeitszimmer der Lehrerin. „Ich hätte jetzt gern nach 20 Jahren mal eine Veränderung in meinem Arbeitszimmer. Es fällt mir nicht schwer mich jetzt von diesem Bild zu trennen“, sagt sie vorab.

Colmar Schulte-Goltz fängt nach kurzer Vorstellungsrunde an über das Ölgemälde zu philosophieren. Der Galerist könnte vermutlich Stunden darüber sprechen und ist sichtlich angetan – auch wenn es sich nicht in besten Zustand befindet. Er würde am liebsten selbst handanlegen und das Gemälde restaurieren.

Um dieses Gemälde geht es! Foto: ZDF

Es ist ein Ölgemälde von Charles Hoguet (1821 – 1870), dass vermutlich in den 1840er Jahre gemalt wurde. Hoguet war ein relativ bekannter deutscher Maler, der zwischenzeitlich in Paris gearbeitet hat.

----------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Wer sie verpasst hat, kann sie in der ZDFmediathek oder sogar auf YouTube anschauen

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

---------------------

„Bares für Rares“-Kandidatin ist völlig aus dem Häuschen

Barbara Müller nennt ihren Wunschpreis: „500 Euro.“ Dann lässt Experte Colmar Schulte-Goltz die Bombe platzen: „Ich schätze dieses Gemälde auf 3000 bis 3500 Euro.“

„Mein lieber Herr Gesangsverein“, staunt Lichter und drückt ihr die Händlerkarte direkt in die Hand.

---------------------

Mehr zu „Bares für Rares“ (ZDF):

„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter lüftet Geheimnis – „Habe es noch nie offiziell gesagt“

„Bares für Rares“-Kandidatin fassungslos – Händler lassen Expertise komplett außer Acht

„Bares für Rares“ (ZDF): Frank Plasberg will Objekt verkaufen, dann gerät die Situation außer Kontrolle – „Wie bei mir Zuhause“

---------------------

Die Besitzerin ist aus dem Häuschen: „Ich freue mich, dass ich die Händlerkarte bekommen habe und bin völlig überwältigt von dem Wert des Bildes. Ich wusste gar nicht, was ich da in meinem Arbeitszimmer in den letzten 20 Jahren gehabt habe.“

>>> „Bares für Rares“: David Suppes wird von Fan scharf kritisiert – der Händler reagiert sofort

Den Schätzpreis des Experten bieten die Händler zwar nicht, aber immerhin fährt sie mit stolzen 1600 Euro nach Hause. (fs)