Händlerin kauft Schmuck: Später lenkt ein anderer „Bares für Rares“-Star das Geschehen

Was wäre das ZDF-Kult-Format „Bares für Rares“ nur ohne seine fachkundigen Sachverständigen? Mit präzisen Schätzungen sorgen sie bei den Verkäufern für Gewissheit und bieten sie auf die hitzigen und spannenden Bieterwettstreite im Händlerraum vor.

Doch nicht nur die Verkäufer profitieren von ihrem Know-how, sondern auch die Händler. Das zeigt sich in der aktuellen „Lieblingsstücke“-Episode. Händlerin Elisabeth Nüdling blickt gemeinsam mit Expertin Wendela Horz auf ihren Kauf eines 585er-goldenes Regenbogen-Armband zurück.

Das edle Schmuckstück aus den 1960er- und 1970er-Jahren begleitet die beiden Damen scheinbar bis heute. Elisabeth Nüdling und Wendela Horz tauschen sich immer noch intensiv über die Zukunft des Armbands aus …

„Bares für Rares“: Elisabeth Nüdling fesselt das Schmuckstück sofort

Als sie das Schmuckstück in ihren Händen hält, ist Elisabeth sofort begeistert. „Das ist schön! Das macht richtig gute Laune. Das gefällt mir. Schöne Farbsteine. Ein tolles tragbares Armband haben sie uns mitgebracht“, wendet sie sich überwältigt an die Verkäufer. Auch die Tatsache, dass es schon sehr oft getragen wurde, stört sie nicht.

Nach einer Expertise von 400 Euro sticht Elisabeth Nüdling Steve Mandel und Wolfgang Pauritsch aus und legt satte 750 Euro auf den Händlertisch. Für sie steht fest: „Ich würde es sicher gerne kaufen. Ich finde es toll!“

Und auch im Rückblick auf die „Bares für Rares“-Szenen ist die Euphorie noch immer da. „Ich glaube nicht, dass jemand die Steine lieber mochte als du. Da haben dich die Steine verführt“, richtet sich Wendela Horz schmunzelnd an Elisabeth Nüdling.

„Bares für Rares“-Star Elisabeth Nüdling begeistert sich bis heute für das Schmuckstück. Foto: Screenshot ZDF

So geht die Geschichte des Armbands weiter …

Doch die brennend interessante Frage lautet schlussendlich: Was wurde eigentlich aus dem goldenen Armband? Konnte Elisabeth Nüdling es gewinnbringend verkaufen?

Die Überraschung ist groß: Noch immer befindet sich das edle Stück im Besitz von Elisabeth Nüdling. „Willst du es umbauen?“, fragt Wendela Horz neugierig. „Ja, aber wir reden gleich nochmal. Du hattest so gute Ideen“, antwortet Elisabeth Nüdling prompt.

Schlussendlich zeigt sich einmal mehr, dass die ZDF-Experten scheinbar nicht nur den Wert von Objekten bestimmen. Vielmehr gestalten sie auch ab und an deren Zukunft mit. Was sich Elisabeth Nüdling und Wendela Horz am Ende überlegt haben, bleibt jedoch ihr Geheimnis …