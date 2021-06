„Bares für Rares“: Experte ist sich sicher – „DAS ist ein Gag“

Was ist das denn bitte? Die ZDF-Zuschauer konnten bei „Bares für Rares“ ja bereits die ein oder andere Rarität begutachten. Es gab seltene Autos, wertvolle Reliquien oder riesige Bilder. Doch das, was der Düsseldorfer Jürgen Zelustek am Dienstag zu „Bares für Rares“ brachte, gab es in der Trödelshow noch nie.

So hatte der 60-jährige pensionierte Sportjournalist doch ernsthaft eine Heizdecke aus dem Keller seiner Mutter gekramt. Da bekam selbst Horst Lichter den Mund vor Erstaunen nicht mehr zu. „Das ist in den ganzen Jahren definitiv... das ist Premiere. Das haben wir noch nie gehabt“, ist der „Bares für Rares“-Moderator völlig von den Socken.

„Bares für Rares“: DAS gab es noch nie!

Doch wie kam Zelustek dazu, einen haushaltsüblichen Gegenstand wie ein Heizkissen an die Händlerin oder Händler zu bringen? Zum einen war das Kissen sehr alt. Aus den 60er-Jahren stamme es, so Experte Sven Deutschmanek. Zum anderen ist die Verpackung des Kissens doch sehr außergewöhnlich.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

So ist auf dem Karton eine Katze abgebildet, passend dazu auch der Name des wärmenden Gegenstands: „Pussy Heizkissen“. Doch was kann so ein Gerät bringen? 10 Kölsch und eine Frikadelle seien sein Wunschpreis, so Zelustek. Also rund 20 Euro. Das könne durchaus klappen, sagt Deutschmanek. „Das kann man noch machen, aber nur aufgrund dieser wunderschönen Verpackung. Ich würde sagen zehn bis zwanzig Euro. Das ist ein Gag und gut“, ist sich der Experte sicher.

Dieses Heizkissen wurde bei „Bares für Rares“ verkauft. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Was bringt das 'Pussy Heizkissen'

Und die 20 Euro sollte der 60-Jährige auch bekommen. So viel zahlte nämlich „Bares für Rares“-Händler Jan Čížek.

Dieser Spruch von Händler Waldi kam bei einer Zuschauerin gar nicht gut an. Sie empfindet ihn sogar als „geschmacklos“. Was war passiert?