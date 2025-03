„Bares für Rares“: Händler erblickt seltenes Objekt – was er dann macht, ist wirklich unfassbar

Bereits seit dem Jahr 2013 begeistert die ZDF-Show „Bares für Rares“ ein Millionenpublikum. Horst Lichter führt gekonnt durch die Trödelserie, in der die Kandidaten ihre antiken Schätze an die fachkundigen Händler bringen wollen.

Neben privaten Stehrümchen dürfen die Experten der Serie ab und an auch den einen oder anderen Schatz entdecken. So auch in einer aktuellen Folge der Erfolgsshow. Denn das Objekt, das Kandidat Joachim Beckers in den Händlerraum bringt, löst eine unerwartete Reaktion aus.

„Bares für Rares“-Händler offenbart Geheimnis

Joachim Beckers ist von Beruf Chemiker und steht dementsprechend nicht oft vor einer Fernsehkamera. Dennoch nimmt der Kandidat bei „Bares für Rares“ teil, um eins seiner Besitztümer zum Verkauf anzubieten. Bei dem Objekt der Begierde handelt es sich um einen Eulenkrug, der von niemand Geringerem als Pablo Picasso angefertigt wurde.

Kunst-Experte Colmar Schulte-Goltz erklärt beim Anblick der Eule die Entstehungsgeschichte des Kruges. Im Jahr 1946 flog demnach eine Eule in sein Anwesen im südfranzösischen Vallauris. Dieses Vorkommnis inspirierte Picasso zu einer ganzen Serie, zu der auch der kleine Krug gehört. Lediglich 250 Exemplare gibt es von diesem Kunstwerk. Der Schätzung des Experten zufolge entspricht der Wert des Objektes 15.000 bis 18.000 Euro.

Im Händlerraum angekommen, verzaubert der Eulenkrug vor allem „Bares für Rares“-Star David Suppes. Der Kunsthändler verrät, dass Eulen seine „absoluten Lieblingstiere“ sind. Seine Kollegen stehen dieser Aussage zunächst skeptisch gegenüber, schließlich wollen auch sie das begehrte Objekt von Picasso erwerben. Doch Suppes hat einen ultimativen Beweis für seine Eulenliebe parat.

Irre Summe für Picasso-Krug

Der Händler zieht nämlich den Ärmel seines T-Shirts nach oben und präsentiert ein großes dunkles Tattoo, das einen Eulenkopf zeigt. Seine Kollegen können diese Offenbarung kaum fassen, David Suppes scheint also nicht geflunkert zu haben. Auch bei den Verhandlungen zeigt sich der Händler ehrgeizig und erwirbt den Eulenkrug letzten Endes für stolze 13.800 Euro. Was er mit dem Objekt anstellen möchte, verrät der Fernsehstar nicht.

Nach dieser Folge kennen „Bares für Rares“-Fans ein weiteres Geheimnis von David Suppes. Die privaten Geschichten der Händler machen die Trödelshow ganz besonders unterhaltsam.