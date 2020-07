„Bares für Rares“ (ZDF): Frau rettet Fundstück vor dem Müll – unfassbar, wie viel Geld sie dafür bekommt

Alte Schätze werden bei „Bares für Rares“ (ZDF) oft an den Händler verkauft. Erbstücke, Flohmarktfunde oder Dinge, die der Verkäufer nach einiger Zeit doch nicht mehr will - Moderator Horst Lichter hat schon so ziemlich alles erlebt.

Auch dieses Mal hören er und „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz wieder eine außergewöhnliche Geschichte. Monika Vogel ist extra aus dem baden-württembergischen Herrenberg ins Pulheimer Walzwerk gekommen, um ein Charivari loszuwerden.

„Bares für Rares“ (ZDF): Frau rettet Charivari vor Müll

Sie habe einfach keine Verwendung dafür, erzählt die Spa-Managerin bei „Bares für Rares“. Das Charivari hat sie aus dem Müll gerettet. „Genau genommen ist es eine Fundsache, die ich vor dem Kleidersack gerettet habe“, so Monika Vogel. Und weiter: „Ich arbeite in der Hotellerie. Da wird vergessene Kleidung, wenn sie niemand abholt, irgendwann entsorgt.“

Zufällig sei die 51-Jährige in der Kleiderkammer und habe das Charivari an einer „alten, schäbigen Lederhose“ entdeckt.

Nun soll Wendela Horz bei „Bares für Rares“ mehr über das Stück herausfinden.

Horst Lichter moderiert „Bares für Rares“. Foto: Henning Kaiser/dpa

-------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird im ZDF ausgestrahlt

Seit 2013 gibt es die Trödelshow

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ gilt als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF

Die Sendung hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten

Mit dabei sind unter anderem Susanne Steiger, Waldi Lehnertz oder Fabian Kahl

-------------------------

„Bares für Rares“-Verkäuferin von Expertenpreis beeindruckt

An der Kette hängen zahlreiche Chains. Zwei Münzanhänger, Grandeln, ein Hirschkäfer, ein Teil eines Geweihs, Zähne einer Wildsau, ein Mardergebiss sowie ein kleiner Amethyst. Eine außergewöhnliche Sammlung.

Foto: Screenshot ZDF

Die Entstehungszeit schätzt die „Bares für Rares“-Expertin auf die Fünfzigerjahre. „Die Sachen sind qualitativ alle sehr hochwertig, sehr gut gemacht und stammen vermutlich aus Süddeutschland, dem Alpenland.“

Monika Vogel hätte für ihren Fund gerne 100 Euro. Doch weit gefehlt. Wendela Horz kann der Verkäuferin eine große Freude machen. „Es gibt durchaus einen Käuferkreis. Ich würde einen Wert von 300 Euro ansetzen.“

Händler bei „Bares für Rares“ treiben Preis in die Höhe

Die Spa-Managerin ist beeindruckt. Wenn sie nur wüsste, was im Händlerraum noch passieren wird! Denn kaum kommt die Verkäuferin an, wird bereits deutlich: Viele der Händler interessieren sich für das Charivari. Schon bei 200 Euro steigen sie ein.

Am Ende bekommt Monika Vogel bei „Bares für Rares“ unglaubliche 600 Euro für die Schmuckkette, die fast im Müll gelandet wäre. Also doppelt so viel, wie die Expertin geschätzt hatte, und gleich sechsmal so viel, wie sich die Verkäuferin gewünscht hatte. So gut kann es gehen. (cs)