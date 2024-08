Betrug bei „Bares für Rares“: „Bin so schockiert“

Es sind heftige Worte, die der ehemalige „Bares für Rares“-Händler Albert Maier einst in der ZDF-Trödelsendung fand. Worte, die das Team der Sendung nun noch einmal via Instagram seinen Abonnentinnen und Abonnenten zur Verfügung stellt.

So teilte der Account am Dienstag (06. August 2024) Ausschnitte aus einer „Bares für Rares“-Sendung aus dem April 2021. Albert Maier, damals noch Experte im ZDF, wirkte regelrecht aufgelöst, sagt deutlich: „Ich bin so schockiert von den 10.000 D-Mark.“ Doch worum ging es überhaupt?

Möbel entpuppen sich bei „Bares für Rares“ als Reinfall

Mit einer Sitzgarnitur war Sandra Scheidt zu „Bares für Rares“ gekommen, diese hatte ihr Vater einst für stattliche 10.000 Mark gekauft. Ein stolzer Preis für eine Sitzbank und drei vermeintlich dazugehörige Stühle. Ein zu stolzer, wie Albert Maier in der Expertise feststellen sollte.

„Für 10.000 DM hätten Sie vor dreißig Jahren eine originale, barocke Sitzgarnitur gekriegt. Und hier haben Sie eine altdeutsche Sitzbank. Die ist zwar aus den Jahren 1880 bis 1890, die drei Stühle sind vielleicht 50 bis 60 Jahre alt. Also 450 bis 500 Euro würde ich das schätzen“, so Maier. Demnach gehörten die Stühle eigentlich nicht zur Sitzbank, wurden lediglich so umgebaut, dass sie diesen Anschein erwecken. Eine Kopie also.

Kaum Interesse bei den ZDF-Händlern

Und so blieb auch bei den Händlern die Begeisterung aus. Kaum einer wollte Geld für die Möbel auf den Tisch legen und so gingen sie für lediglich 300 Euro an Markus Wildhagen. Die Fans der Sendung auf Instagram hatten regelrechtes Mitleid mit der Kandidatin.

„Sie tut mir leid. Hat auch einen seelischen Wert für sie“, heißt es da beispielsweise. Und ein anderer empfiehlt: „Loslassen! Verschenken an Menschen, die so etwas lieben. Die D-Mark ist doch eh weg. Einfach Frieden schließen.“ Während der „Bares für Rares“-Account ergänzt: „Oder wie Waldi sagen würde: 80 Euro und dann ist die Garnitur auch jut bezahlt.“