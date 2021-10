„Bares für Rares“: DIESER Fehler kommt Händler Daniel Meyer teuer zu stehen

Es gibt Dinge, die man bei einem Bietergefecht besser nicht macht. Und doch passieren sie auch einem erfahrenen „Bares für Rares“-Händler wie Daniel Meyer ab und an.

Oft haben kleine Fehler nur geringe Auswirkungen. Der Patzer, den sich Meyer am Montag bei „Bares für Rares“ leistete, kam ihn allerdings teuer zu stehen. Doch beginnen wir von Anfang an.

„Bares für Rares“: Bronzefigur wird zum Händlerhit

Mit einer großen Bronzefigur war Thomas Miebach aus Düsseldorf zu „Bares für Rares“ gekommen. „Die Figur stand 25 Jahre bei mir Zuhause in allen Ecken rum, und irgendwann habe ich mir gesagt: 'Jo, jetzt wird es Zeit, dass du jemand anderen erfreust'“, so der 62-jährige Freiberufler. Also ab zu „Bares für Rares“ und weg das Ding.

Und Miebach sollte gute Chancen haben, so handelte es sich bei der bronzenen Figur einer nackten Dame um eine echte Seltenheit. Denn so häufig gab es die Figur des Düsseldorfer Künstlers Wilhelm Martini nicht. Dementsprechend fiel auch die Expertise von „Bares für Rares“-Experte Colmar Schulte-Goltz aus. 2.500 bis 3.000 Euro könne die Figur durchaus einbringen, so der Experte.

„Bares für Rares“: Daniel Meyer leistet sich teuren Patzer

Und was sagen die Händler? Wir hatten es zu Beginn angedeutet – die waren begeistert. Vor allem einer schien seine Augen gar nicht von der nackten Schönheit lösen zu können: Händler Daniel Meyer.

Diese Bronzefigur sollte bei „Bares für Rares“ verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

Immer höher gingen die Gebote: Und Daniel Meyer war ganz vorne dabei. Bis er einen groben Fehler machte.

„Ich finde die super“, gab Meyer offen zu. Und hatte wohl direkt gemerkt, dass das nicht so klug war. „Ich hätte nicht sagen sollen, ich finde die super. Das kostet mich jetzt wieder“,merkte der 48-jährige Augsburger zerknirscht an.

Und er sollte recht behalten. Schlussendlich musste er 2.500 Euro zahlen.

