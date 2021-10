„Bares für Rares“: Kandidaten werden deutlich – „Wir sind fassungslos“

Man kennt das Sprichwort: „Nicht schön, aber selten.“ Selten traf es wohl so gut zu, wie bei dem Teller, den Luisa Bartiromo-Hansen und ihr Ehemann John Hansen aus Lilienthal zu „Bares für Rares“ transportiert hatten.

Dabei handelte es sich nämlich nicht um einen einfachen Teller, auf dem John abends sein Schnitzel in mundgerechte Stücke schnitt... Nein, es handelte sich um einen Sammlerteller, der eine bewegte Vergangenheit sein Eigen nennen durfte und nun bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden sollte.

„Bares für Rares“: Hühnerteller steht zum Verkauf

So sei der Teller durch zwei Weltkriege gegangen, wie Luisa Bartiromo-Hansen erklärte. Und war dabei sogar heile geblieben. Doch das war nicht das Einzige, was den Teller so wertvoll machen sollte.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Der Moderator fühlt den Kandidaten vorab auf den Zahn und verteilt anschließend die begehrte Händlerkarte

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Sind sich beide Seiten einig, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Ausgestrahlt wird die Sendung täglich von 15.00 bis 16.00 Uhr im ZDF – Zuschauer können die Sendung auch in der Mediathek gucken

So war das Porzellanstück mit zwei Exemplaren der federfüßigen Zwerghühner bemalt, wie Experte Colmar Schulte-Goltz erklärte. Und es handele sich auch nicht bloß um einen alten Teller, so der Experte weiter.

An die Verkäufer gewandt, erklärt Schulte-Goltz: „Und zwar ist es ein Ehrenpreis, den Sie mitgebracht haben, für einen Zwerghuhn-Züchterverein.“

„Bares für Rares“: Was ist der Teller wert?

Interessant, doch was ist denn so ein Ehrenpreis wert? 100 bis 150 Euro würde sich das Paar wünschen. Aber was ist realistisch?

„Das Dekor der Zwerghühner ist im Moment so gefragt, weil die Hühner so in Mode sind, dass man diesen Teller sehr gut verkaufen kann“, machte Schulte-Goltz Hoffnung. So könne der Teller durchaus 280 bis 300 Euro einbringen.

Wolfgang Pauritsch kaufte bei „Bares für Rares“ einen Hühnterteller. Foto: Screenshot ZDF

Damit hatte das Ehepaar Hansen nicht gerechnet. „Wir sind fassungslos“, fasste Luisa Bartiromo-Hansen ihre Stimmungslage deutlich zusammen. Doch was würden die Händler zahlen? Leider nicht ganz so viel. Und doch: 150 Euro zahlte Wolfgang Pauritsch.

