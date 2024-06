„Bares für Rares“: Warhol-Autogramm untertrifft Experten-Schätzung – „Ein Stück Papier“

Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Der ZDF-Star und sein Team präsentieren in der Folge am Donnerstag (13. Juni) neben Biedermeierschmuck und einem Gemälde von Edmund Lewis auch ein Autogramm von Andy Warhol.

Doch der Wert der Signatur scheint die Erwartungen der „Bares für Rares“-Kandidatin nicht zu erfüllen.

„Bares für Rares“-Kandidatin klärt Hintergründe zu Autogramm auf

„Bares für Rares“-Teilnehmerin Alexandra hat für die ZDF-Show etwas ganz Besonders im Gepäck. Die Alltagsbetreuerin aus Wedel möchte dem Händlerteam ein Autogramm von Popart-Künstler Andy Warhol präsentieren. Wie sie an die besondere Unterschrift gekommen ist, verrät sie Horst Lichter auch.

Demnach hat die Tante der 56-Jährigen den amerikanischen Grafiker in Deutschland angetroffen und eine Zigarettenschachtel signieren lassen. Was nach einer unglaublichen Geschichte klingt, kann von Experte Sven Deutschmanek rekonstruiert werden.

So hielt sich Warhol zwar nicht oft auf deutschem Boden auf, kam dennoch in den Genuss, 1980 in Lübeck zu residieren, um dort das Holstentor einzuweihen. Während sich der „Bares für Rares“-Fachmann bei seiner Expertise nicht zurückhalten kann, ist vor allem einer noch nicht recht überzeugt von Alexandras Mitbringsel.

„Bares für Rares“: Expertise dämpft Vorstellungen der Kandidatin

„Du hast hier etwas mitgebracht, was wir noch nie hatten“, staunt Horst Lichter zunächst nicht schlecht über das Autogramm. Doch den Wert der Signatur Warhols erkennt der ZDF-Moderator anfangs noch nicht. „Ein Stück Papier“, wunderte er sich über die Antiquität. Nach der Einschätzung Deutschmaneks ist jedoch auch Moderator Lichter Feuer und Flamme. Kann die besondere Unterschrift auch im Wert überzeugen?

+++„Bares für Rares“-Händler fassungslos: „Und das wissen wir nicht?“+++

„Unterschriften von Warhol werden recht hoch gehandelt“, gibt der Antiquitäten-Experte schon mal eine positive Aussicht auf den Betrag. 800 bis 1.000 Euro möchte Alexandra für ihre Zigarettenschachtel mit nach Hause nehmen. Sven Deutschmanek muss den Wunsch der „Bares für Rares“-Kandidatin allerdings dämpfen: „800 bis 1.000 Euro finde ich etwas unrealistisch, auch wenn es Andy Warhol ist. Ich kann mir vorstellen, dass jemand bereit ist, 400 bis 500 Euro zu bezahlen.“

Ob die Signatur Andy Warhols wohl einen Abnehmer unter den Händlern findet? Gespannte Zuschauer können dies in der aktuellen Folge von „Bares für Rares“ (13. Juni) im ZDF herausfinden.