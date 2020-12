„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter den Tränen nahe – Grund ist das Fundstück eines jungen Ehepaares

Besondere Stimmung bei „Bares für Rares“! Das Abendshow-Spezial am Mittwoch findet in mitten weihnachtlicher Dekorationen auf Schloss Drachenburg in Königswinter statt – und macht „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter offenbar sentimental.

Denn als ein Ehepaar sein Fundstück von Experte Detlev Kümmel schätzen lässt, wird es emotional.

„Bares für Rares“ (ZDF): Ehepaar aus Köln bringt bemalten Teller mit

Schon als „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter Sophia und Sven Kayer erblickt, ist er verzückt: „Ihr seht verdammt glücklich aus, ihr seid noch nicht lange zusammen?“, scherzt er zur Begrüßung.

Doch tatsächlich ist das Paar aus Köln bereits zweieinhalb Jahre verheiratet, hat sogar einen kleinen Sohn. „Das Glück ist ja komplett rund, das macht mir jetzt aber viel Freude“, so Lichter.

Und auch der aufwändig bemalte Teller, den die Kayers mitgebracht haben, wird noch für gute Gefühle sorgen. Zwar wissen die beiden nicht viel über das Stück, das bei der Großtante stand – „aber 100 Euro sollte er schon bringen“, erklärt Sven. Von dem Geld würde die Familie unter anderem Eis essen gehen.

Detlev Kümmel, Horst Lichter und das Ehepaar Kayer auf Schloss Drachenburg. Foto: ZDF

Experte Detlev Kümmel ist sich schnell sicher: „Hier haben wir etwas sehr, sehr Gutes.“ Die Malerei mit der sogenannten Zofe Lisette, die eine Kerze in der Hand hält, ist stimmig, der Rahmen vergoldet.

„Ich könnte mir vorstellen, dass Sie die 100 Euro ganz knapp erreichen“, prognostiziert Horst Lichter.

„Bares für Rares“ (ZDF): Als Ehepaar DAS hört, brechen alle Dämme

Dann die Überraschung: Für das Fundstück, das zwischen 1870 und 1900 von Künstler Franz Wagner hergestellt wurde, veranschlagt Experte Kümmel satte 1800 bis 1900 Euro!

„Wahnsinn“, freut sich Sophia Kayser, ist genau wie ihr Ehemann Sven den Tränen nahe. „Es freut mich immer dermaßen, so eine schöne Überraschung“, gesteht Horst Lichter. Und warnt: „Wenn ihr das aber komplett in Eis umsetzt, kriegt ihr Ärger, da passe ich drauf auf.“

Horst Lichter schickt das Ehepaar unter Tränen zu den Händlern. Foto: ZDF

Anschließend wird er emotional: „Ihr Lieben, du hast die Tränen in den Augen. Das macht mich sehr glücklich“, stammelt der 58-Jährige – und ist selbst den Tränen nahe. „Ach Gott,ich würde euch jetzt so gerne drücken. Stattdessen drücke ich euch jetzt die Händlerkarte in die Hand.“

Sophia und Sven Kayser sind sprachlos über die Expertise, gehen guter Dinge zu den Händlern. Dort bieten Fabian Kahl, Daniel Meyer und Julian Schmitz-Avila um den bemalten Teller mit echtem Blattgold im Rahmen.

Schließlich geht das Objekt für 1350 Euro an Fabian Kahl – und Familie Kayser ist glücklich über ihren „Bares für Rares“-Erlös, sagt Sven: „1350 Euro für eine kleine Familie ist der absolute Wahnsinn. Ich kann es gar nicht fassen, was da drin passiert ist. Wir freuen uns einfach.“ (kv)