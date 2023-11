„Bares für Rares“: Susi den Tränen nahe – „Das ist ein Traum“

Schmuck und Taschen hatten schon immer die Eigenschaft, Herzen höher schlagen zu lassen. Seien es Modelle der berühmten französischen Nobelmarke Hermès oder der nicht weniger renommierten Schmiede Van Cleef & Arpels – in Zeiten, in denen Dinge schnell ihren Wert verlieren und vieles nur noch auf Kurzfristigkeit ausgelegt ist, sind sie eine teure, aber wertige Konstanten. So dürfte es wenig verwundern, dass eine Clutch von Van Cleef & Arpels bei der Abendausgabe von „Bares für Rares“ nicht nur das Herz von Händlerin Susanne Steiger erwärmte. Doch beginnen wir von vorne.

Den weiten Weg aus der Schweiz hatte Helga Voermans angetreten. Und die 55-jährige Lauftrainerin hatte etwas ganz Besonderes dabei. So stammte die Clutch, die sie bei Horst Lichter und Co. verkaufen wollte, nicht nur von Van Cleef & Arpels, sie war auch mit echten Rubinen besetzt. Doch was würde die tolle Tasche den „Bares für Rares“-Händlern aus der Tasche ziehen?

„Van Cleef & Arpels“-Tasche bei „Bares für Rares“

Das konnte ZDF-Expertin Bianca Berding am besten beurteilen. Und die geriet direkt ins Schwärmen. Für Fürstin Patrizia von Monaco habe das französische Unternehmen bereits Taschen hergestellt. Und auch die von Helga Voermans sei eine ganz besondere.

„Wir haben ein wirklich feines Objekt“, schwärmte Berding. So sei die Clutch mit Seide ausgeschlagen. Doch was würde die Kandidatin für ihre ganz besondere Tasche haben wollen. Mit rund 920, 930 Euro sei sie zufrieden, so die Schweizerin. Viel zu wenig, wenn es nach Bianca Berding ging.

Diese Tasche der Luxusmarke Van Cleef & Arpels war heiß begehrt.

„Ich wäre bei 4.000 bis 6.000 Euro“, so die 46-jährige Kölnerin. Wahnsinn! Doch würden das auch die Händler so sehen?

Händler sind außer sich

Durchaus, so musste Lisa Nüdling schon verzückt lachen, als sie nur das Logo von Van Cleef & Arpels sah. Und auch die Kollegen rund um Susanne Steiger und Fabian Kahl waren verzaubert von der edlen Tasche.

Wenig überraschend also, dass die Gebote rasch in die Höhe schossen. 3.500 Euro waren schon erreicht, als auch Susanne Steiger ins Schwärmen geriet. „Das Schöne an den echten Steinen ist, dass sie nie ihren Glanz verlieren. (…) Das ist ein Traum. Ein Mädchentraum“, so die Expertin.

Nachdem Helga Voermans dann auch noch die Expertise durchscheinen ließ, sprangen die Händlerinnen und Händler auch über die 4.000 Euro. Und so zahlte Steiger schlussendlich 4.100 Euro. Ein toller Preis für eine tolle Tasche.