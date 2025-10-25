Paukenschlag im ZDF! Nach „Bares für Rares XXL“ herrscht Gewissheit

Am Mittwochabend (22. Oktober) hatte das ZDF eine wahre Perle für alle „Bares für Rares“-Fans im TV-Programm parat. Zur besten Sendezeit sah das Publikum eine neue XXL-Ausgabe der beliebten Trödelshow.

Die regulären Ausgaben von „Bares für Rares“, die unter der Woche gezeigt werden, erfreuen sich stets großer Beliebtheit – was in der Quote sichtbar wird. Doch kann die Sendung mit Horst Lichter auch in der Primetime punkten? Am Tag nach der Ausstrahlung folgt die entsprechende Nachricht.

„Bares für Rares“ in der Primetime

„Pokémon-Karten, Computeruhr und Motorroller – in dieser Folge sind alle Raritäten voll im Trend. Horst Lichter und sein Expertenteam widmen sich modernen Schätzen, die en vogue sind“, hieß es in der Ankündigung zur Sendung. Die YouTube- und Podcast-Stars Niklas von Lipzig und David Martin unterstütze das Team der Trödelshow dabei.

+++ auch interessant für dich: Rätselhafter BVB-Pokal bei „Bares für Rares“: Experte hat sofort einen Verdacht! +++

Das Konzept der XXL-Sendung zur Primetime scheint dabei gut beim Publikum anzukommen, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Insgesamt 3,56 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Trödelshow mit Horst Lichter. Besonders bei den Jüngeren kam die Ausgabe gut an – 510.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren am Start.

Dämpfer für „Bares für Rares“ und ZDF

Für den Gesamtsieg reichte diese Quote allerdings nicht. Das ZDF reiht sich an diesem Abend hinter der ARD ein, die mit dem Krimi namens „Die Verteidigerin – Der Fall Bellin“ rund 4,12 Millionen Zuschauer erreichte. Das entspricht einem Marktanteil von 22,5 Prozent – bei „Bares für Rares“ waren es insgesamt 16,0 Prozent.

+++ „Bares für Rares“-Händler reiben sich bei Goggo-Roller die Hände – und zahlen mehrere tausend Euro +++

Mehr Nachrichten heute:

Sendung verpasst? In der ZDF-Mediathek ist diese Folge von „Bares für Rares XXL“ noch bis zum 22. April 2026 kostenlos im Stream.