Weihnachtsspezial bei „Bares für Rares“ – Promi-Gast bringt historischen Schatz mit

„Bares für Rares“-Fans haben Grund zur Freude! Horst Lichter (63) lädt auch 2025 zum großen Weihnachts-Special der beliebten ZDF-Trödelshow ein. Dabei kommt diesmal sogar eine echte Promi-Dame ins Schloss.

Am 10. Dezember um 20.15 Uhr heißt es wieder: Lichter an, Schätze raus! Für die XXL-Ausgabe „Fröhliche Weihnachten“ hat das ZDF ein besonders festliches Line-up vorbereitet. Schauplatz ist wie immer das prachtvolle Schloss Drachenburg, das für den Abend in ein Lichtermeer verwandelt wird.

„Bares für Rares“: Promi-Gast lässt Staunen

Neben weihnachtlicher Musik und glänzenden Kugeln dürfen sich die Zuschauer außerdem auf Larissa Marolt (33) freuen. Das Model und Schauspielerin, bekannt aus „Germany’s Next Topmodel“ und „Sturm der Liebe“, bringt ein echtes Schmuckstück mit. Laut „Quotenmeter“ hat sie ein Objekt im Gepäck, das ursprünglich aus dem Besitz von Kaiser Franz Joseph I. stammt.

+++ Außerdem spannend: Waldi kauft „Bares für Rares“-Rarität: Er kann kaum gucken, so schnell ist sie weg +++

Natürlich darf auch das Expertenteam rund um Dr. Heide Rezepa-Zabel (60), Wendela Horz, Annika Raßbach und Detlev Kümmel ran. Die vier prüfen das kaiserliche Erbstück auf Herz, Stein und Geschichte. Danach geht es in den Händlerraum. Dort warten alte Bekannte: Susanne Steiger (43), Wolfgang Pauritsch (53), Fabian Kahl (34), Daniel Meyer (52) und Julian Schmitz-Avila (39) haben schon die Geldbörsen gezückt. Ob Larissa ein gutes Händchen beweist, bleibt abzuwarten.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Wusstest du, dass es die beliebte Trödelshow auch in anderen Ländern gibt? Warum sie in Griechenland allerdings ganz anders läuft, erfährst du hier.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen gibt es auch in der Mediathek.