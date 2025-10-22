Top-Gebot für Pokémon-Karten bei „Bares für Rares“ – Kandidat zahlte nur 60 Euro

Fast 30 Jahre nach dem Start des Pokémon-Hypes scheint das Franchise lebendiger denn je. Was in den 90ern einst mit Gameboy-Spielen und Sammelkarten begann, ist längst ein globales Phänomen geworden. Und nun haben Pikachu und Co. sogar die ZDF-Kultsendung „Bares für Rares“ erreicht.

In der XXL-Ausgabe auf Gut Nettehammer bei Andernach sorgt ein Besucher mit einem ganz besonderen Schatz für Aufsehen: Mario-und-Luigi-Pikachu-Pokémon-Karten. „Was ist das?“, fragt Moderator Horst Lichter ungläubig, als er die für die Trödel-Show höchst ungewöhnlichen Raritäten erblickt, die Monty aus Hannover mitgebracht hat. „Pokémon-Karten“, klärt der auf. Und die haben es in sich.

Wert von Pokémon-Karten explodiert

Der Markt für seltene Pokémon-Karten boomt. „Pokémon-Karten? Nee! Echt?“, staunt Horst Lichter. Und erzählt weiter: „Ich habe viel darüber gehört. Immer nur so am Rande.“ Experte Sven Deutschmanek erklärt: „Das sind sogenannte Promo-Boxen, die Monty mitgebracht hat. Das ist nämlich was ganz Besonderes.“

Monty erzählt: „Ich dachte, ich bringe mal was mit, was ihr so noch nicht da hattet.“ Die Karten konnte er nur über den japanischen Markt beziehen, in Deutschland waren sie nie erhältlich. In den Boxen befinden sich tatsächlich nur zwei Karten, es handelt sich um sogenannte Promo-Boxen, die sogar noch versiegelt sind. „2016 im Internet direkt aus Japan“ habe er sie gekauft. Und das für 60 Euro. Doch der Wert hat sich mittlerweile um einiges vervielfacht.

Top-Gebot für Pokémon-Karten

„Wie teuer war denn die teuerste, die jemals verkauft wurde?“, will Horst Lichter wissen. Deutschmanek weiß die Antwort: „Die teuerste verkaufte Karte war knapp an die fünf Millionen.“ Den Wert von Montys Karten schätzt er auf stolze 9.500 bis 11.500 Euro.

Händler Julian Schmitz-Avila zeigt sich begeistert: „Das beste Geschäft, was ich im Jahr 2024 gemacht habe, war der Nachlass einer riesigen Magic-Karten- und Pokémon-Sammlung.“ Nachdem Monty von einem bereits bestehenden Angebot berichtet, bietet Schmitz-Avila schließlich 10.000 Euro und Monty nimmt an.

„Ich glaub‘ das nicht! Pokémon-Karten bei ‚Bares für Rares‘ und für so viel Geld?“, staunt Händlerin Lisa Nüdling. Und auch Monty kann sein Glück kaum fassen: „Es fällt mir unglaublich schwer zu glauben, was gerade passiert ist. Ich bin super geschockt, bin aber auch sehr glücklich.“