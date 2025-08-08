Gute Neuigkeiten für „Bares für Rares“-Fans – bald ist es soweit

Die beliebte Trödelshow „Bares für Rares“ kehrt am 13. August 2025 mit einer Spezialausgabe zurück. In der neuen XXL-Folge dürfen sich die Zuschauer auf spektakuläre Raritäten, fesselnde Bietergefechte und ein faszinierendes Setting freuen. Moderator Horst Lichter präsentiert gemeinsam mit Händlern und Experten einzigartige Objekte und sorgt für einen unterhaltsamen Sommerabend.

Der historische Drehort auf Gut Nettehammer bei Andernach bietet dabei die perfekte Kulisse für die besondere Ausgabe.

Seltene Schätze bei „Bares für Rares“

In der kommenden Ausgabe von „Bares für Rares XXL“ wird den Zuschauern eine Reise in die Welt einzigartiger Raritäten geboten. Objekte wie eine Taschenuhr in Totenkopfform oder eine filigrane Stiefmütterchen-Brosche stehen im Mittelpunkt, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Das hochkarätige Expertenteam entschlüsselt Herkunft und Geheimnisse der Stücke, während Mentalmagier Timon Krause mit seinem Können für Gänsehautmomente sorgt. Abschließend kämpfen die Händler in spannenden Bietergefechten um die seltenen Schätze.

Die Spezialausgabe wird am Mittwoch, dem 13. August, um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt und ist bereits ab 16:00 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar. Der Drehort, das historische Gut Nettehammer, beeindruckt mit seiner Architektur aus dem 12. Jahrhundert und einer malerischen Parkanlage. Diese einmalige Kulisse bietet die ideale Atmosphäre für die beliebte Trödelshow und macht die XXL-Ausgabe zu einem besonderen TV-Erlebnis.

Die Experten und Händler

Horst Lichter versammelt für die Ausgabe ein erfahrenes Team aus Experten, die mit Fachwissen jedem Schatz auf den Grund gehen. Dazu gehören Dr. Bianca Berding (Gemäldespezialistin), Wendela Horz (Schmuck-Expertin), Sven Deutschmanek (Technik, Design und Alltagsgegenstände), Colmar Schulte-Goltz (Kunsthistoriker) und Mentalmagier Timon Krause. Gemeinsam sorgen sie für interessante Einblicke und spannende Raritäten-Geschichten.

Im Mittelpunkt stehen auch dieses Mal die Händler, darunter bekannte Gesichter wie Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Dr. Lisa Nüdling und der kultige „80-Euro-Waldi“ Walter Lehnertz. Neben ihnen treten Fabian Kahl und Julian Schmitz-Avila an, um in unterhaltsamen Auktionsduellen um die begehrten Schätze zu wetteifern. „Bares für Rares XXL“ beweist erneut, warum die Show so erfolgreich ist: Sie kombiniert echte Expertise mit einem Hauch von Spannung und Unterhaltung.

Mit „Bares für Rares XXL“ steht ein spannender Sommerabend für Fans und Neugierige bevor, der durch die spektakuläre Kulisse und faszinierenden Objekte unvergesslich wird. Der Mix aus Tradition, Expertise und Unterhaltung macht die neue Ausgabe zu einem absoluten Muss für Trödelliebhaber.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.