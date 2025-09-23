ZDF macht es offiziell – „Bares für Rares“ mit nächster Primetime-Show

Tagtäglich sitzen Tausende Menschen vor den Bildschirmen und schauen die neuen Folgen der ZDF-Sendung „Bares für Rares“. Die Trödelshow mit Horst Lichter hat dabei mittlerweile Kult-Status erreicht und ist für viele nicht mehr aus dem Programm wegzudenken.

Hin und wieder gibt es auch Sonderausgaben der beliebten Sendung, die zur Primetime ausgestrahlt wird. „Bares für Rares XXL“ wird dabei in einer anderen Kulisse gedreht und empfängt auch prominente Gäste, die spannende Objekte mitbringen. Nun steht fest, wann die nächste Ausgabe im TV laufen wird.

„Bares für Rares XXL“ kehrt zurück

Die Primetime-Show kommen immer besonders gut bei den Zuschauern an, wie ein Blick in die Quoten zeigt. Bei der letzten Ausgabe von 13. August waren beispielsweise insgesamt 3,37 Millionen Zuschauer am Start. Grund genug für den öffentlich-rechtlichen Sender nachzulegen.

Auf Anfrage unserer Redaktion verrät eine Sprecherin des ZDF, wann die nächste Folge ausgestrahlt wird. „Die nächste Ausgabe von „Bares für Rares XXL“ läuft am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025“, heißt es. Dabei wird die Sendung ein ganz bestimmtes Motto haben.

„Bares für Rares XXL“ mit DIESEN Gästen

„Das Motto der Folge wird sein „Bares für Rares XXL – Voll im Trend“ mit vielen tollen Objekten, die aktuell wieder einen Hype erleben. Dazu passend sind die prominenten Gäste die Youtube- und Podcast-Stars Niklas van Lipzig und David Martin („Die Dudes“)“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion.

Die nächste Ausgabe von „Bares für Rares XXL“ läuft am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025 um 20.15 Uhr im Programm vom ZDF. Anschließend gibt es die Folge auch kostenlos im Stream in der Mediathek.