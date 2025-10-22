„Bares für Rares“-Händler reiben sich bei Goggo-Roller die Hände – und zahlen mehrere tausend Euro

Alte Fahrzeuge erleben derzeit ein echtes Comeback. Auf Onlineplattformen wird nach restaurierbaren Klassikern gesucht und besonders Motorroller aus den 50er- und 60er-Jahren sind gefragter denn je. Auch bei „Bares für Rares“ zeigt sich immer wieder, dass alte Gefährte nicht nur Sammler begeistern, sondern oft auch einen emotionalen Wert haben.

Zu „Bares für Rares“ hat es schon so manch ein Gefährt geschafft. Den Roller, um den es in der XXL-Ausgabe am Mittwochabend (22. Oktober) geht, hat Kathi 2020 von ihrem Vater vererbt bekommen. Damals wurde das Goggo-Motorrad komplett renoviert und aufgearbeitet. Die Händler liefern sich ein spannendes Bieterduell.

Goggo-Roller bei „Bares für Rares“ lässt staunen

Kathi möchte den Roller gerne loswerden, da sie ihn in Hände geben möchte, die den Roller auch wertschätzen. Alle Unterlagen sind sogar vorhanden. Experte Sven Deutschmanek prüft den Roller gründlich, vom Lenker bis zu den Rädern. „Ist der schööön“, leuchten Horst Lichters Augen beim Anblick. Trotzdem wollen Kathi und ihre Mutter Ruth aus Solingen ihn loswerden. „Ich bin verliebt“, sagt Lichter und würde am liebsten selbst den Geldbeutel zücken.

Mindestens 5.000 Euro möchte Kathi gerne für ihr Erbstück haben. Und das kann sogar vom Experten getoppt werden.

„Bares für Rares“-Händler zahlen hohen Preis

Deutschmanek schätzt den komplett restaurierten Goggo 200 von Hans Glas aus dem Jahr 1954 auf 6.000 bis 7.000 Euro. Da der Roller es nicht in den Händlerraum schafft, kommen die Händler kurzerhand nach draußen. „Für die Reifen geb ich schonmal 80 Euro“, witzelt Waldi. Auch Wolfgang Pauritsch zeigt großes Interesse.

++ auch interessant: „Bares für Rares“-Händler kauft Mercedes: Plötzlich klingelt das Telefon ++

Doch Julian Schmitz-Avila lässt sich das Mitbieten nicht nehmen und sichert sich den Roller schließlich für 6.100 Euro.

Mehr Themen und News:

Die Goggo-Roller stammen aus der ehemaligen Glas-Fabrik im bayerischen Dingolfing, die später auch das Goggo-Mobil produzierte. Heute sind die Modelle begehrte Sammlerobjekte und gelten als deutsche Antwort auf die italienischen Vespas.