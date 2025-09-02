Brosche bei „Bares für Rares-XXL“ sorgt für Hammer-Expertise – im Händlerraum geht die Rechnung nicht auf

Montag bis Freitag heißt es: volle Ladung Trödelspaß im ZDF! Ab 15 Uhr öffnet Horst Lichter die Türen zu „Bares für Rares“ und empfängt Kandidaten mit ihren kuriosen Schätzen. Doch am Mittwochabend (13. August) wird es richtig spannend: In der XXL-Ausgabe auf Gut Nettehammer bei Andernach droht im Händlerraum ein überraschendes Finale unter dem Motto „Versteckte Botschaften.“

Gabriele und Ottmar bringen ihre Familien-Brosche mit – ein echtes Schmuckstück mit Geschichte. Expertin Wendela Horz begutachtet das Stück und ist sofort überzeugt: Um 1900 gefertigt, gehört es zu den Highlights des Tages. Doch die Expertenrechnung geht am Ende nicht ganz auf und die Kandidaten müssen eine Entscheidung treffen.

Hammer-Expertise bei „Bares für Rares-XXL“

Expertin Wendela Horz nimmt sich der Brosche an und klärt auf. Das Schmuckstück aus 585er-Gold, überzogen mit Rhodium, funkelt mit rund 130 Diamanten (insgesamt etwa 25 Karat). Die Brosche ist in Form eines Stiefmütterchens gefertigt, in der Mitte thront eine echte Perle, Symbolik inklusive: ein Liebesgruß an die guten Gedanken.

Das Ehepaar hofft auf 10.000 Euro, doch der Marktwert könnte deutlich darüber liegen. Allein das Gold bringt 1.000 bis 1.100 Euro. Diamanten und Symbolik treiben den Wert schließlich auf atemberaubende 16.000 bis 18.000 Euro. Doch im Händlerraum herrscht zögerliches Bieter-Verhalten.

Händler wollen kein Risiko eingehen

Zunächst zeigt sich Begeisterung bei den Händlern. Elisabeth Nüdling ist Feuer und Flamme für das Unikat, der Karat-Wert von 25 lässt die Experten staunen. Wolfgang Pauritsch startet jedoch erst einmal vorsichtig mit 5.000 Euro. Dann die nächste Überraschung. Bei 12.000 Euro zögert Nüdling. „Die Steine sind etwas kleiner, ich will kein Risiko eingehen“, warnt sie. Platzt der Deal etwa?

Das Paar wirkt unschlüssig, auch die Händler halten den Atem an.

Elizabeth Nüdling gibt den letzten Hinweis: „Sie müssen nicht verkaufen.“ Kandidatin Gabriele hat das letzte Wort und entscheidet sich dann doch für den Verkauf – was für ein spannendes Ende!