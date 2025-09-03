Bei DIESEM Wunschpreis kann „Bares für Rares“-Star Horst Lichter nur laut lachen

Ein Zweirad mit nur einem Rad – und das bei „Bares für Rares“. In die ZDF-Trödelsendung haben es ja schon so einige Sonderbarkeiten geschafft. Doch das, was Petra Meyn und ihre Jugendfreundin Pia Riedel aus Uelzen mit zu „Bares für Rares“ gebracht hatten, war schon etwas wirklich Besonderes. Noch besonderer jedoch war der Preiswunsch, den die beiden zum Ende der Expertise äußern würden. Doch beginnen wir von vorne.

Hatten die beiden Uelzenerinnen doch einen alten Heimtrainer mit zu „Bares für Rares“ gebracht. Der jedoch hatte so gar nichts von den modernen Geräten, die heutzutage in Fitnessstudios stehen. Bestand er doch vornehmlich aus einem Fahrrad, dessen hinteres Rad durch ein Metallgestänge ersetzt wurde.

Ein Fahrrad mit nur einem Rad bei „Bares für Rares“

Klar, dass ZDF-Experte Detlef Kümmel das gute Stück direkt ausprobieren musste. Und siehe da: Es funktionierte gar noch einwandfrei. Es wurde ja auch gut gepflegt, war es doch schon etliche Jahre im Besitz der Familie von Petra Meyn. Hergestellt in den 60er-Jahren von der Firma „Vaterland“ in Neuenrade, handelte es sich also um eine echte Kuriosität.

Der Zustand: Nicht nagelneu, aber mit einer schönen Patina versehen. „Ich würde es auch wirklich so in Ruhe lassen, die Technik höchstens im Bereich der Bremse ein bisschen überarbeiten, damit es nicht so eiert“, so Kümmel.

Ein Rad mit nur einem Reifen, das ist bei „Bares für Rares“ auch nicht alltäglich. Foto: Screenshot ZDF

Und so kommen wir nun endlich zum Wunschpreis. Den taxierte das Damen-Duo nämlich auf 71,40 Euro. „Hahahaha“, lachte Horst Lichter lautstark, „das musst du mir erklären, da hängt was hinter!“

Die Rechnung muss bezahlt werden

Ja, das tat es. So waren die beiden schon am Vorabend des Drehs nach Köln gereist und hatten es sich in einem Restaurant schmecken lassen. Wobei die Rechnung schlussendlich genau eben jene 71,40 Euro betrug.

Ja, das sollte doch wohl drin sein. Das sah auch Kümmel so: „Das in einem Loft oder in einem Fitnessstudio als Deko – großartig. Deshalb kann man hier ansetzen, so circa 150 Euro, plus-minus, ist der Wert!“

Bei den Händlern jedoch ging es zunächst schleppend los. Waldi beispielsweise schien nicht allzu große sportliche Ambitionen zu hegen. Fabian Kahl und Leo Leo jedoch hüpften direkt auf das gute Stück.

Die überraschende Wende leitete dann aber doch Waldi ein. Der zahlte nämlich einen glatten Hunderter für das alte Sportgerät. Und bekam damit auch direkt den Zuschlag. Damit war die Restaurantrechnung locker bezahlt.