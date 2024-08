„Bares für Rares“: Kandidatin fällt bei Expertise vom Glauben ab – „Schnappatmung“

Seit Jahren flimmert die Trödelshow „Bares für Rares“ über die Bildschirme und begeistert Jung und Alt. Moderator Horst Lichter prüft dabei nicht nur die Kandidaten auf Herz und Nieren, sondern widmet sich gemeinsam mit den Experten auch den heiß begehrten Antiquitäten.

Während einige Teilnehmer bereits mit einem klaren Wunschpreis die ZDF-Sendung betreten, sind andere völlig ahnungslos, welcher Schatz sich hinter ihrem Trödel verbirgt. Da kann es durchaus passieren, dass man von der Expertise völlig umgehauen wird!

„Bares für Rares“-Experte staunt nicht schlecht

Die beiden Freunde Annette und Thomas hoffen wie viele andere Kandidaten, ihre Antiquität bei „Bares für Rares“ an den Mann bringen zu können. Im Gepäck haben sie zwei uralte Schreibmaschinen, die Annette von ihrer Tante geerbt hat. Kunsthändler Sven Deutschmanek nimmt sich der Rarität an und beurteilt den Wert. Der Experte schätzt, dass die Tipphilfe aus den Jahren 1890 bis 1910 stammt. Außerdem handelt es sich um ein deutsches und ein amerikanisches Fabrikat.

Ein schönes Objekt, was für Sammler durchaus begehrenswert ist, wie Deutschmanek weiter festhält. Auch wenn die Schreibmaschinen bereits einige Jahre auf dem Buckel haben, macht die Expertise sprachlos!

Annette und Thomas setzten ihren Wunschpreis bei 300 Euro pro Schreibmaschine an. Insgesamt möchten sie „Bares für Rares“ also mit 600 Euro in den Taschen verlassen. Nach ausreichender Begutachtung kann Sven Deutschmanek diesen Wert deutlich überbieten! Er schätzt den Wert der Antiquitäten auf 1.200 bis 1.500 Euro.

Annette kann daraufhin ihr Glück kaum fassen. „Da bekomme ich Schnappatmung“, erfreut sich die Kandidatin an der Summe. Doch halten sich die Händler an die Expertise?

Im Händlerraum hält sich die Begeisterung für die Schreibmaschinen zunächst in Grenzen. Nach anfänglichem Zögern steigen die „Bares für Rares“-Experten allerdings in den Schlagabtausch ein. Kunsthändler Daniel Meyer gewinnt letztendlich das Rennen und kauft Annettes Erbe für stolze 850 Euro an. Auch wenn der Wert die Expertise von Sven Deutschmanek nicht erfüllt wurde, gehen die Freunde mit einem guten Gefühl nach Hause.