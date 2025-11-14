Händler will „Bares für Rares“ unterbrechen: „Müssen eine Pause einlegen“

Sei 2013 bereits zeigt das ZDF „Bares für Rares“. Zwölf Jahre, in denen die Sendung von Jahr zu Jahr größer, bekannter und erfolgreicher wurde. Ein Grund dafür sind auch die schlagfertigen Händler, die die Show so unberechenbar machen. Und natürlich auch die Raritäten und Antiquitäten, deine kaum Wünsche offen lassen. So wie das Schmuckstück, das Marianne und ihr Mann Sven Kübler aus Haan mit zu „Bares für Rares“ brachten.

Das nämlich, so die beiden, hatte nicht nur eine nicht alltägliche Form, sondern wies auch einen starken Brillantbesatz auf. Doch nicht nur das. Auch die Kiste, in der das Schmuckstück, übrigens eine Brosche, aufbewahrt wurde, konnte „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter und Expertin Heide Rezepa-Zabel begeistern. „Ein Erlebnis ist das, diese Koste zu öffnen“, schwärmte die Sachverständige. Sie sei zauberhaft, wie eine „kleine Truhe“.

Großer Schatz in kleiner Truhe

Und sie stammte dazu noch aus einer ganz besonderen Zeit. So war der Großvater von Sven Kübler einst Leiter eines Kaufhauses in Paris, lernte dort auch seine Frau kennen, und schenkte ihr die Brosche des Hofjuweliers Heinrich Bleier zur Geburt der Tochter am 11. März 1922.

Das hätte auch Heide so geschätzt: „Ich hätte hier auch datiert 1910 bis 1925, in diesem Zeitraum.“ Dazu kam die schiere Masse an Steinen. „Prachtvoll sieht das aus“, so Rezepa-Zabel. Insgesamt: 6,67 Karat. Wahnsinn.

Dazu kam, dass das Schmuckstück nicht nur als Brosche, sondern auch als Anhänger getragen werden könne. Das klingt doch bestens. Waren also die 2.500 bis 3.000 Euro, die sich das Paar wünschte, im Bereich des Machbaren?

Preis geht durch die Decke

Und wie. Es wurde sogar deutlich mehr. 7.000 bis 8.000 Euro, so Heide, sei das Stück wert. Sahen das auch die Händler so? Oh ja. „Wir müssen eine Pause einlegen, wir müssen zur Bank laufen“, zeigte sich Wolfgang Pauritsch begeistert. Und auch Elke war völlig von den Socken. „Unglaublich“, strahlte die Schmuck-Fachfrau.

Und so begannen die Händler auch direkt mit einem Startgebot von 3.000 Euro. Doch da war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und so ging das edle Schmuckstück schlussendlich für 6.300 Euro an Julian Schmitz-Avila. Und der musste nicht einmal zur Bank laufen. Er löste die Bezahlung ganz einfach via Anzahlung plus Sofortüberweisung.