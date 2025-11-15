„Interessiert die Leute halt einfach gar nicht“: „Bares für Rares“-Star lässt Traum platzen

Einmal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen, das ist wohl der Wunsch eines jeden kleinen Jungen (oder auch eines jeden kleinen Mädchens). Für Jürgen Grabowski ging dieser Traum sogar mehrfach in Erfüllung. Der Star-Kicker der Frankfurter Eintracht wurde 1966 in England Vize-Weltmeister, 1970 WM-Dritter und 1974 sogar Fußball-Weltmeister. Doch was hat das eigentlich in einem Text zur ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ zu suchen? Ganz einfach. Grabowski war mit dem Schwiegervater von „Bares für Rares“-Kandidat Fiddy Schnieder aus Quakenbrück verwandt. Und so gelangte eine Fußball-Rarität in den Besitz von eben jenem Fiddy Schnieder, der diese wiederum in die ZDF-Erfolgsshow brachte, um sie dort zu verkaufen.

Doch um was handelte es sich denn nun genau. Nun ja, Schnieder hatte ein Paar Miniatur-Fußballschuhe von Adidas mit zu „Bares für Rares“ gebracht. Soweit jetzt nicht extrem spannend. Interessant war jedoch, was auf den Sohlen zu sehen war. Da nämlich hatten die Stars des Nationalteams von 1966 unterschrieben.

Die WM-Helden bei „Bares für Rares“

Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Helmut Schön … Namen, bei denen echten Fußballfans die Tränen kommen dürften. Umso spannender die Frage, was eine solche Rarität wohl wert sein könne. Schließlich wünschte sich Fiddy Schnieder sportliche 700 Euro. Zu viel?

„Das, glaube ich, wird hier nicht zu erzielen sein“, sagte „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek deutlich. Zwar sei der Zusammenhang mit Jürgen Grabowski schön, aber, so Sven: „Das interessiert die Leute halt einfach gar nicht. Mein Preis liegt hier wirklich ganz realistisch bei 150 bis 200 Euro. Und dann ist Feierabend!“

Doch Fiddy Schnieder ließ sich überzeugen. Und so ging es mit den Schuhen und der Händlerkarte zu eben jenen. Dort jedoch war schon bei 150 Euro die Messe gelesen. Und so gingen die Schuhe deutlich unter Wunschpreis zu Wolfgang Pauritsch nach Österreich.