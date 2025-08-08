„Bares für Rares“: Expertin deckt Betrug auf – Verkäuferin entsetzt

Manchmal bietet „Bares für Rares“ mehr Drama als jede Seifenoper! Claudia Löchle aus Rottweil bringt einen vermeintlich edlen Klunker zur Show. Doch was die Expertin entdeckt, sorgt für einen echten Skandal!

Der Goldring mit dem auffälligen Stein sollte ein Erbstück ihres Vaters sein. „Der ist sicherlich echt!“, beteuert Claudia im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63). Doch Expertin Wendela Horz (55) wird schnell misstrauisch.

Betrugsalarm bei „Bares für Rares“!

Der Ring besteht aus 333er-Gold, eine untypische Legierung für einen Diamanten. Der elektronische Tester bringt die bittere Wahrheit ans Licht: Der „Edelstein“ ist ein einfacher Zirkon. „Modeschmuck für den Herrn“, kommentiert Lichter trocken.

Horz gibt einen Tipp: Mit einem einfachen Trick kann man echte Diamanten von Fälschungen unterscheiden. Einfach einen schwarzen Punkt auf Papier malen, den Stein drauflegen und durchschauen. „Verschwindet der Punkt auf magische Weise, ist der Stein vermutlich echt“, fachsimpelt die Expertin. Bei einem schwarzen Ring auf dem Stein ist Vorsicht geboten!

Foto: ZDF/Screenshot

Lichter glaubt nicht, dass Claudia absichtlich eine Fälschung angeboten hat. Vielmehr glaubt der Moderator, dass ihr Vater beim Kauf offenkundich „betuppt“ worden sei. Ein schwacher Trost für Claudia. Der Materialwert des Goldes liegt nur bei 100 Euro. Keine Rarität, keine Händlerkarte.

„Das ist schade“, sagt die sichtlich enttäuschte Schwäbin. Doch sie lässt sich nicht entmutigen. „Ich komme gerne wieder – mit anderen Ringen“, verspricht sie.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen der beliebten Trödelshow können Fans auch in der Mediathek nachsehen.