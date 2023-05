„Bares für Rares“. Waldi kauft Rarität – sie könnte ein ganzes Dorf in den Wahnsinn treiben

Walter ‚Waldi‘ Lehnertz ist schon ein lustiger Kauz. Bereits seit der ersten Staffel ist der 56-Jährige bei „Bares für Rares“ dabei, avancierte schnell zum Liebling der ZDF-Zuschauer und schuf sich mit seinen Einstiegsgeboten von 80 Euro sein eigenes Denkmal.

Während sich seine Händlerkollegen vor allem auf bestimmte, ganz spezielle Raritäten spezialisiert haben, kann man bei Waldi jedoch nie genau wissen, was er denn kauft. Verständlich, schließlich vertreibt der „Bares für Rares“-Star in seinem Antiquitäten-Laden fast alles.

„Bares für Rares“-Waldi kauft zwei Glocken

So war es auch wenig überraschend, dass Waldi sich in einer Folge „Bares für Rares“ für eine ganz besondere Rarität begeistern konnte – beziehungsweise eher zwei ganz besondere Raritäten. So brachte eine Kandidatin gleich zwei alte Glocken mit ins ZDF. Mehrere hundert Jahre waren die beiden Bau-Glocken alt.

1.100 Euro zahlte Waldi für die Glocken und freute sich riesig: „Wo ich den Zuschlag bekommen habe, habe ich mich gefreut wie Bolle.“ Zurecht, so war eine der beiden Glocken schon schnell verkauft und mit der anderen hatte Waldi einen ganz besonderen Plan.

„Bares für Rares“-Händler Waldi kann jetzt die Glocken klingen lassen. Foto: Screenshot ZDF

Dafür baute er sich nämlich einen eigenen Glockenturm in den Garten. „Und dann wird hier in Krekel Schlechtwetter eingeläutet“, kündigte der 56-Jährige an. Na, da werden sich die Nachbarn ja freuen.

ZDF-Star baut riesigen Glockenturm

Gesagt, getan. Zusammen mit seinem Mitarbeiter Peter, der früher mal Schreiner war, baute Waldi allen Ernstes eine Art Kirchturm samt Dach zusammen. 2,50 Meter war das ganze Bauwerk am Ende hoch. Und extrem laut, wie Waldi zu später Stunde nach Fertigstellung bewies. Da können die Nachbarn nur hoffen, dass Waldi seinen Glockenturm schnell an Mann oder Frau bringt.

Die Preisforderungen für den Turm sind jedenfalls nicht von schlechten Eltern. „Also wenn wir die zwei Glocken splitten… 550 Euro habe ich pro Glocke bezahlt. 600 habe ich für das Material bezahlt, dann sind wir bei 1.150 Euro. Und sollte das komplette Bauwerk den Besitzer wechseln, sind 2.200 bis 2.500 fällig. Ja, ich hatte ja auch kalte Finger“, erklärt der „Bares für Rares“-Star. Das ist natürlich ein Argument. Ähnlich gute Argumente hatte Waldi zuletzt in dieser Geschichte.