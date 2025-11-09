„Bares für Rares“-Waldi erlebt Drama: „Das gibt ein Massaker“

Mit „Waldis Welt“ hat das ZDF dem „Bares für Rares„-Kult-Händler Walter Lehnertz ein eigenes Format geschaffen – und damit den Charme von „Bares für Rares“ in den Alltag des Eifel-Originals verlegt. Die Doku-Soap begleitet „80-Euro-Waldi“ bei seiner Arbeit, auf seinem Hof und in seinem ganz normalen Leben zwischen Trödel, Werkzeug und jeder Menge Humor. Authentisch, direkt und mit Herz zeigt die Sendung den Menschen hinter dem TV-Star – ungeschönt, bodenständig und immer mit einem Augenzwinkern.

Am Sonntag (9. November) startet nun die zweite Staffel von „Waldis Welt“ im ZDF – und die verspricht noch mehr Action, Emotionen und Überraschungen. Waldi feiert das zehnjährige Jubiläum seines legendären Hoffests mit Bühne, Versteigerung und sogar einem Hochzeitsantrag. Nebenbei erfüllt er sich einen großen Traum: den Bau seiner eigenen Galerie. Doch bevor es auf dem Hof rundgeht, droht das Fest ins Wasser zu fallen!

„Bares für Rares“-Waldis Sommerfest droht zu scheitern

Die Vorbereitungen für das Hoffest laufen auf Hochtouren – unter besten Voraussetzungen: Das Wetter präsentiert sich von seiner besten Seite und auch hinsichtlich der Zeitplanung zeigt „Bares für Rares“-Waldi sich optimistisch. Doch Waldis Partnerin Sonja Burghausen hingegen ahnt Böses: „Ich bin gespannt, ob er das wirklich schafft, weil hinten wird es schon ziemlich dunkel und der Regen ist ja nunmal angesagt.“

+++ ZDF plant neue Serie – „Bares für Rares“-Star Waldi hat Grund zur Freude +++

Doch Waldi ist sich seiner Sache sehr sicher: „Wenn ich etwas vorhabe, läuft das Wetter immer!“ Zu früh gefreut – wenig später dreht sich die Wetterlage um 180 Grad und es beginnt zu schütten wie aus Eimern. „Alter Schwede, ist das am regnen. Ich bin klitschnass. Das braucht kein Mensch dann“, klagt der „Bares für Rares“-Star. Trotz des Zwischenfalls lässt Waldi sich jedoch keinesfalls von seinem Ziel abbringen: „Egal, was noch auf uns zukommt – das Sommerfest steht und das muss alles fertig sein. Koste es, was es wolle!“

Ein Ereignis jagt das nächste

Doch auch am nächsten Morgen hat sich die Lage keinen Deut verbessert – es schüttet nach wie vor! „Bares für Rares“-Bekanntheit Waldi setzt sich mit seiner Partnerin Sonja zusammen und präsentiert ihr seine folgenschwere Entscheidung: „Das Sommerfest müssen wir absagen! […] Ich war gerade auf der Wiese und da steht so hoch das Wasser. Die Wiese muss trocken sein. Sonst ist alles hinfällig, weil die Bühne muss drauf, die Zelte müssen drauf, die Autos müssen auf dem Parkplatz auch auf die Wiese und wenn die vollgesaugt ist mit Wasser passiert da gar nichts!“

Seine Partnerin ergänzt außerdem, dass es auch für die Gäste schön sein soll, was die Wetterlage nahezu unmöglich macht. Waldi fügt hinzu: „Vor allen Dingen hast du dann Wacken 2 da. Das wird ein Massaker da draußen! […] Dann muss ich gucken, dass ich die alle anrufe und dann kann ich direkt ein Video machen, dass das nichts wird.“ In dem besagten Video verkündet er seinen Fans und Sommerfest-Besuchern die kurzfristige Planänderung – statt am 2. August findet das Sommerfest nun am 16. August statt.

Doch bevor es auf dem Hof rundgeht, wagt sich der Händler in der Zwischenzeit an neue Herausforderungen – vom Twitch-Stream in Berlin bis zum Wakeboarden. Und dann ist es endlich so weit: das Sommerfest steht in den Startlöchern – ganz nach dem Motto „Ende gut, alles gut!“ Mit Highlights, wie einer Versteigerung, Promis wie Frank Zander und einem unerwarteten Hochzeitsantrag ist die Stimmung top und das Fest ein voller Erfolg!