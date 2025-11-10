„Bares für Rares“-Waldi baut alten Koffer um: Über das Ergebnis muss er selber lachen

Das Schöne an der „Bares für Rares“-Spezialsendung „Händlerstücke“ ist doch, dass endlich ein Rätsel geklärt wird, das in den normalen Ausgaben nur selten gelöst wird. Nämlich die Frage, was eigentlich mit den Dingen passiert, die Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila und Co. tagtäglich kaufen.

Die einen bringen ihre alten „Bares für Rares“-Schätzchen auf Hochglanz, die anderen restaurieren sie, und Waldi baut seine Käufe auch gerne mal komplett um. So wie einen alten Schrankkoffer, den der Mann aus der Eifel einst im ZDF erstehen konnte.

„Bares für Rares“-Waldi baut alten Koffer um

Problematisch an dem alten Koffer: Er war nun wirklich nicht mehr im allerbesten Zustand. Müffelte auch schon. Wie das riecht? Das konnte Waldi wohl am besten beschreiben. Der Geruch ähnele nämlich einem „alten Socken“. Unschön. Doch was tun? Schließlich hatte Walter Lehnertz stattliche 140 Euro bezahlt.

Doch die schienen gut angelegtes Geld, denn Waldi hatte bereits einen Plan, was er mit dem guten Stück anfangen wollte. Der Koffer sollte kein Koffer mehr bleiben. „Ich will da eine Sitzbank draus machen“, erläuterte der 80-Euro-Mann. Eine Sitzbank? Richtig gehört. Und so wurde erst einmal der muffige Stoff aus dem Koffer entfernt. Danach baute Waldi eine Holzkonstruktion, die der Bank später Stabilität verleihen sollte.

„Auf jeden Fall ist sie muckelig“

Füße drunter, gemütliche Kissen oben drauf, dazu noch frische neue Farbe. Fertig war die neue Couch. Zugegeben, irgendwie wirkte die Couch mehr wie eine für Puppen oder kleine Hunde. Aber irgendwie witzig war sie schon. Und so musste Waldi selbst lachen, als er einen Blick auf sein fertiges Werk wagte. „Auf jeden Fall ist sie muckelig. Ja, ich bin zufrieden“, lachte der Eifeler.

Muckelig schaut die Couch wirklich aus. Foto: Screenshot ZDF

Nun soll sie aber auch noch ein bisschen Geld einbringen. „Fazit der Eifel: 140 habe ich im Händlerraum bezahlt, 120 Material. 450 muss ich für meine Designer-Couch haben“, so Waldi. Wir drücken die Daumen!