„Bares für Rares“-Star Waldi meldet sich nach Hacker-Angriff – es geht um Erpressung

Mittlerweile ist er aus der beliebten Trödelsendung nicht mehr wegzudenken: „Bares für Rares„-Händler Walter Lehnertz, auch bekannt als Waldi, ist bereits seit zehn Jahren Teil der ZDF-Show.

Dabei ist der Kunst- und Antiquitätenhändler nicht nur bei den ZDF-Zuschauern beliebt, sondern hat sich über die Jahre auch eine beachtliche Reichweite in den sozialen Medien aufgebaut. Besonders auf Facebook und Instagram hat der „Bares für Rares„-Star viele Fans. Doch jetzt wird ihm seine Bekanntheit zum Verhängnis.

„Bares für Rares“-Star Waldi wird von Hacker erpresst

Als sei es nicht schon belastend genug, dass sich jemand illegal Zugang zu seiner Facebook-Seite verschafft hat, folgt nun der nächste Paukenschlag für den Händler. Denn nach der Hacker-Attacke will der Eindringling jetzt auch noch Geld von dem 56-Jährigen erpressen, wie er in einem Video auf Instagram empört erzählt.

„Der Spacko will 1800 Euro haben und dann will er meine Seite wieder freimachen“, heißt es von dem „Bares für Rares„-Star. Wie es scheint, habe der Hacker ihn per Mail zu dieser Zahlung aufgefordert. Doch Waldi denkt nicht mal im Traum daran, der Forderung des Hackers nachzukommen. Ganz im Gegenteil: „Pass auf! Wenn du mit mir verhandeln willst, dann musst du erstmal Deutsch lernen, weil ich kann kein Englisch. Ich kann dir jetzt schon sagen: Du kriegst keinen Cent von ‚Waldi‘.“

„Bares für Rares“-Fans entsetzt über Hacker-Angriff

Mindestens genauso entsetzt wie der Händler selbst, sind seine 23.400 Follower auf Instagram. Die teilen nicht nur wertvolle Tipps mit dem Händler, sondern haben auch eine dringende Bitte an den ’80 Euro Waldi‘, wie eine Nutzerin kommentiert: „Bitte zahle dem ‚Spacko‘ keinen Cent und verhandle nicht mit ihm.“

Ein weiterer Fan schreibt: „Waldi, das machst du richtig. Ich würde auch nichts zahlen.“ Manche schlagen ihm auch vor, dass er eine neue Facebook-Seite einrichten soll. Bleibt abzuwarten, wie es in diesem Fall wohl weitergehen wird.

