„Bares für Rares“-Waldi blafft Kandidatin an: „Da hast du höchstens zehn Mark für bezahlt“

Es gibt Dinge, die würde man einfach links liegen lassen, würde man sie auf dem Trödel sehen. Dabei können sie echte Schätze sein. Doch sie wirken so unscheinbar, vielleicht ein bisschen altbacken. Typischer Trödel-Plunder halt. Die Rarität, die am Mittwoch (21. August“ eine „Bares für Rares“-Kandidatin bei Horst Lichter und Co. zeigte, gehörte wohl auch in diese Kategorie.

Denn Anke Löhr hatte nicht nur ihren Partner Norbert Stillig dabei, sondern auch noch ein altes Werbeschild. Wobei: Eigentlich waren es ganz viele kleine, alte Werbeschilder. So handelte es sich um die Eis-Angebote der Firma Dr. Oetker. Und die seien, so war sich „Bares für Rares“-Kandidatin Anke Löhr sicher, richtig wertvoll.

Dr. Oetker-Schilder bei „Bares für Rares“

Keine ganz aus der Luft gegriffene Behauptung. So können bestimmte Blechschilder, wenn sie sich in gutem Zustand befinden, richtig Geld einbringen. Doch traf das auch auf die Eis-Schilder zu?

Zum Glück hatte man beim ZDF einen Experten engagiert. Und so sah Detlef Kümmel sehr schnell, dass sich die Schilder in einem recht guten Zustand befanden. „Ein bisschen gelblich ist es geworden“, so der Sachverständige, ein wenig Staub habe sich festgesetzt. Doch das sei altersbedingt normal. Schließlich stammten die Schilder aus den 60er-Jahren.

„Mich schockiert das echt“

Waren also die 400 bis 500 Euro, die sich Anke Löhr wünschte realistisch? Horst Lichter jedenfalls schien ob des Wunschpreises erst einmal fassungslos: „Heidenei“, so der Moderator und weiter: „Mich schockiert das echt.“

Detlef Kümmel jedoch war nicht schockiert. Im Gegenteil. Er lag auch bei 400 bis 500 Euro. Das jedoch konnten die Händler kaum glauben. So hoch hatten sie den Wert der Schilder nicht eingeschätzt, ließen sich aber gerne überzeugen. Und so gingen die Schilder schlussendlich für 400 Euro an Walter ‚Waldi‘ Lehnertz. Ein Top-Preis. Und Waldi, der war ob des hitzigen Bietergefechts mit Kollege Christian Vechtel ein wenig angefressen. Und so blaffte er die Kandidatin bei der Geld-Übergabe mit den Worten „Alter Schwede, da hast du höchstens zehn Mark bezahlt“ an. Doch Anke konterte gekonnt: „15!“