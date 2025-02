„Bares für Rares“-Händler kauft einmalige Uhr: Wenig später schießt der Preis in die Höhe

Es gibt so viele Möglichkeiten, Uhren zu präsentieren. Sei es am Handgelenk, in einem Flugzeugpropeller (wie in dem Fall der Uhr, der „Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch zu neuem Glanz verhalf) oder auch in einem Gemälde?

Einem Gemälde? Ja, richtig gelesen. Bei „Bares für Rares“ kam vor einiger Zeit eine Bilder-Uhr auf den Händlertisch. Dabei handelt es sich um eine Uhr, die in ein Gemälde eingelassen wurde. In diesem Fall wurde sie in einem Kirchturm versteckt. Ein tolles Kunstwerk, das jedoch ein wenig Liebe und Zuwendung benötigte.

Ganz besondere Bilder-Uhr bei „Bares für Rares“

Zwar konnte der damalige „Bares für Rares“-Experte Albert Maier nichts über den Maler sagen, dafür aber über den Zustand. Der Rahmen sei überrestauriert, und auch die Uhr an sich bräuchte dringend einen Besuch beim Uhrmacher. Das jedoch hielt Daniel Meyer nicht davon ab, den einmaligen Zeitmesser zu erwerben.

Und so zahlte der langjährige „Bares für Rares“-Händler 900 Euro für die Uhr, die Albert zuvor auf 700 bis 800 Euro taxiert hatte. Ein Investment, das sich lohnen sollte. Schließlich hatte Daniel Meyer gute Erfahrungen mit dieser Art von Uhr gemacht. Und wusste auch genau, welche Experten er mit ins Boot holen musste, damit er am Ende noch guten Profit machen kann.

Eine Bilder-Uhr fand ihren Weg zu Daniel Meyer. Foto: Screenshot ZDF

Gesagt, getan, und so wanderte die Uhr an sich zum Uhrmacher Herr Flüte, der Rahmen musste erneuert werden und auch das Bild bedurfte einer Restauration durch Expertin Eva. Kein ganz günstiger Spaß, wie der Händler aus Münster vorrechnete.

„Ich habe für die Uhr 900 Euro bezahlt, der Herr Flüte wird 350 Euro kriegen, Eva wird 300 Euro kriegen. Das heißt, wird sind bei 1.550“, so Daniel Meyer. Die müssen natürlich wieder reingeholt werden. Und das gerne mit Gewinn: „2.000 Euro bringt die Uhr ganz bestimmt. Ich werde sie ansetzen mit 2.300 Euro. Und ein bisschen feilschen kann man ja immer.“