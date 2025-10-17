Tränen-Alarm bei „Bares für Rares“ – die emotionalsten Momente der Kult-Show

Herzklopfen, Tränen und Gänsehaut pur bei „Bares für Rares“. In der ZDF-Kultsendung fließen nicht nur Deals, sondern auch jede Menge Emotionen. Wir zeigen die schönsten, rührendsten und überraschendsten Momente der beliebten Trödelshow.

Editha und Samira aus Nürnberg wollten eigentlich nur ein Schmuckset verkaufen. Ihr Wunschpreis lag bei 100 Euro. Expertin Wendela Horz aber sorgte für Schnappatmung, als sie erklärte: „Allein der Goldwert liegt bei 3.500 Euro. Insgesamt würde ich das Set auf 4.000 bis 4.500 Euro taxieren.“ Editha brach in Tränen aus. „Alles kommt, wie es kommen muss“, so Horst, während er Samira bat: „Nimm mal deine Mami in den Arm!“ Dann lagen sich Auch Horst und Wendela selbst vor Freude in den Armen. „Es hat genau die Richtigen getroffen!“, strahlte die Expertin.

Rührende Überraschung bei „Bares für Rares“

Bei Verkäufer Georg Terlutter (87) wurde es nicht weniger emotional. Er brachte ein Miele-Werbeschild mit und ein Lied, das das ganze Studio zu Tränen rührte. Nach dem Verkauf für 300 Euro bat er: „Darf ich noch ein kleines Ständchen bringen?“

Dann sang der 87-Jährige leise Andreas Gabaliers „Einmal sehen wir uns wieder“.

„Einmal sehen wir uns wieder, einmal schau ich von oben zu. Auf meine alten Tage leg ich mich nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu.“ Susanne Steiger hauchte mit Tränen in den Augen: „Oh, das war aber schön, hoffentlich noch lange nicht!“ und Markus Wildhagen nickte: „Das war ein perfekter Abschluss.“

Auch folgender emotionale Moment ging in die Showgeschichte ein! Bäcker Holger Schulz bringt mit seiner Partnerin Andrea ein Asterix-Schachspiel in die Show. Nach dem Verkauf zog Holger plötzlich eine kleine Schachtel aus der Tasche. „Ich möchte noch eine Frage loswerden“, sagte er und kniete nieder: „Möchtest du meine Frau werden?“ Andrea rief unter Tränen „Ja!“, Die Händler klatschten vor Begeisterung in die Hände.

Und dann war da noch Rentnerin Maja, die mit einem Diamantring ihrer Urgroßmutter kam. Expertin Wendela Horz schätzte: „Der ist zwischen 16.000 und 20.000 Euro wert.“ Maja konnte es kaum glauben, weinte hemmungslos. So doll, dass Horst Lichter die aufgelöste Maja sogar bis in den Händlerraum begleitete. Am Ende verkaufte sie den Ring für 16.000 Euro. Mit zitternder Stimme sagte sie: „Damit habe ich nie gerechnet.“