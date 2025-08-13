Gruselige Totenkopf-Uhr bei „Bares für Rares XXL“ – Schwestern kassieren Top-Preis

Sommer, Sonne und ein Totenkopf! Am 13. August 2025 meldet sich „Bares für Rares XXL“ aus Schloss Drachenburg in Königswinter zurück. Moderator Horst Lichter (63) hat wieder ein paar echte Schätze auf dem Tisch. Der gruseligste Hingucker: eine Taschenuhr in Form eines Totenschädels.

Mitgebracht haben das Schmuckstück Evelyne Wagner und ihre Schwester Marion Hoef aus Wasserburg am Inn. „Die hab’ ich mal von Mama geschenkt bekommen“, erzählt Evelyne. Woher Mama die Uhr hatte? „Die hat die vor 18 Jahren auf einem Flohmarkt gefunden, ohne zu wissen, dass es überhaupt eine Uhr ist!“ Erst zu Hause entdeckte die Familie das Geheimnis.

„Bares für Rares XXL“: Händler zahlen groß ab

Experte Sven Deutschmanek (49) ist sofort im Aufklärungsmodus. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Memento-Mori-Taschenuhr. Weitere Details: 925er-Silber, Emaille, handgefertigt, vermutlich aus England, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Uhrwerk? Eher Standard. Der Zustand? „Sehr gut, bis auf eine kleine Beschädigung am Ziffernblatt.“

Die Schwestern hoffen auf 2.000 Euro. Deutschmanek bremst: „Das finde ich schon ein bisschen schwierig. Da muss schon echt ein Liebhaber vorbeikommen.“ Sein Schätzwert liegt also bei 1.400-1.600 Euro. Evelyne guckt skeptisch, trotzdem will sie die Händlerkarte. Im Verkaufsraum eröffnet Walter „Waldi“ Lehnertz (58) standesgemäß tief: „80 Euro.“ Lächelt, legt aber direkt nach: „500 Euro!“

Seine Kollegen reiben sich die Augen. Dann eskaliert’s: 600, 800, 1.000 … im Sekundentakt klettert der Preis. Bei 1.300 Euro schüttelt Waldi den Kopf: „Was stimmt mit euch nicht?“ Doch Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling lässt nicht locker und macht bei 1.800 Euro den Sack zu. Jubel bei den Schwestern: 200 Euro mehr als der Schätzpreis!

Das ZDF zeigt die neue XXL-Ausgabe von „Bares für Rares“ am Mittwoch (13. August 2025) um 20.15 Uhr oder vorab in der Mediathek.