„Bares für Rares“-Star Julian verrät: Sein bestes Geschäft machte er nicht mit Kunst

Man könnte so weit gehen, und ihn als „Bares für Rares“-Legende bezeichnen. Seit nunmehr zehn Jahren ist Julian Schmitz-Avila fester Bestandteil der ZDF-Trödelshow. Nur fünf Händler sind noch länger dabei als der sympathische BVB-Fan aus Bad Breisig (Walter ‚Waldi‘ Lehnertz, Wolfgang Pauritsch, Fabian Kahl, Susanne Steiger und Daniel Meyer).

Doch wusstest du, dass der Kunsthändler sein bestes Geschäft nicht etwa mit Kunst, Schmuck oder Designer-Ware gemacht hat? Das verriet Julian Schmitz-Avila jetzt nämlich ganz nebenbei in der Montagsausgabe von „Bares für Rares“ (29. September 2025).

Julian Schmitz-Avila spricht über seinen lukrativsten Verkauf

Da erstand der 39-Jährige nämlich eine edle Flasche Cognac (hier kannst du die ganze Geschichte nachlesen) und verriet im Rahmen der Verhandlung: „Ich bin ja Kunsthändler, aber das größte Geschäft, das ich bis jetzt gemacht habe, war tatsächlich der Ankauf und der Verkauf eines Konvoluts Wein. Das ist verrückt.“

Und so bleibt nur zu hoffen, dass Julian mit dem Ankauf der Flasche Cognac, die ihn übrigens stattliche 600 Euro kosten sollte, genauso viel Glück hat. Wir sind gespannt. Und vielleicht werden wir ja in einer späteren Ausgabe der „Bares für Rares“-Sondersendungen „Händlerstücke“ oder „Lieblingsstücke“ erfahren, was aus dem edlen Tropfen aus der Champagne geworden ist.

Was wird aus dem „Bares für Rares“-Cognac?

Klar ist jedoch: Julian war von seinem Kauf begeistert. „Ich habe daran immer Freude. Und ich finde, wenn du einen guten Kunden hast und die darauf wert legen, dann ist sowas zehnmal besser.“

Oder wie es Walter Pauritsch so schön sagt: „Wenn du jetzt etwas für 50 Mille verkaufst und machst dann die Pulle auf, dann lohnt es sich.“ Wahre Worte eines weisen Mannes. Das ZDF zeigt die neuen Folgen „Bares für Rares“ stets montags bis freitags um 15.05 Uhr. Oder bereits vorab in der ZDF-Mediathek.