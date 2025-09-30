Ina will unbedingt zu „Bares für Rares“: Der Verkauf ist zweitrangig

Die Gründe, die Entscheidung zu treffen, zu „Bares für Rares“ zu gehen, sind mannigfaltig. Die einen wollen wissen, was denn ihr Schätzchen nun wirklich wert ist, die anderen wissen genau, was ihr Schätzchen wert ist, und wollen dieses möglichst teuer verkaufen. Und wiederum andere haben noch einen ganz anderen Grund, sich anzumelden. So wie Ina Müller aus Hamburg, die mit ihrem Partner Marijan Dupkovic zu den Pulheimer Walzwerken gereist war.

Das Paar hatte eine Vase mitgebracht. Mit ihr verbinde sie ihre komplette Kindheit, berichtete Ina. Schließlich stand sie immer bei ihren Großeltern. Blumen wurden in ihr jedoch nie gelagert. Doch war sie wirklich so wertvoll? Das sollte „Bares für Rares“-Expertin Bianca Berding in Erfahrung bringen.

Ein ganz besonderer „Bares für Rares“-Wunsch

Und die identifizierte die Vase direkt als schön große Bodenvase, die sich aber nicht entscheiden könne, was sie denn sein möge. „Wir sehen Fische, eine wilde Meerjungfrau, dann Schiffe und Pferde“, so Berding. Eine ganz schön wilde Mischung, die Bianca in Urlaubsstimmung versetzte. Sie sei ein bisschen in Südfrankreich, ein bisschen in Italien, „auf jeden Fall irgendwo, wo viel Küste ist“, so die ZDF-Expertin.

++ Cognac-Sensation bei „Bares für Rares“: Kandidatin vollführt Freudentanz ++

Entworfen wurde die Vase von Keramikkünstler Gustav Spörri, hergestellt von der Firma Ziegler in Schaffhausen im Jahre 1962. Dazu in einem perfekten Zustand. Waren also die 350 Euro, die sich Ina Müller wünschte, im Bereich des Möglichen?

„Das ist auch der Grund, warum ich hier hergekommen bin“

Na ja, nicht ganz. Leider gebe es noch sehr viele von diesen Bodenvasen, sie sei nicht selten, daher veranschlagte Bianca 180 bis 250 Euro. Ein Preis, mit dem die Hamburgerin leben konnte, schließlich war sie nicht wegen des Geldes gekommen.

Und so gab es bei den „Bares für Rares“-Händlern auch keine großen Preissprünge mehr. Mit 180 Euro erreichte Waldi gerade mal die untere Expertisengrenze. Und Ina Müller? Die erreichte ihr eigentliches Ziel: „Es würde mich auch tatsächlich freuen, wenn sie zu dir gehen würde, tatsächlich. Das ist auch der Grund, warum ich hier hergekommen bin.“ Für soviel Nettigkeit legte Waldi sogar noch einen drauf. 200 Euro gab es am Ende für die Vase. So haben alle gewonnen!