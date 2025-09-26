„Bares für Rares“-Händler fallen aus allen Wolken: „Wir hätten es geglaubt“

Not macht bekanntlich erfinderisch. Und so musste auch „Bares für Rares“-Kandidat Axel Pradella bei seiner Rarität ein wenig improvisieren. Die hatte der 51-jährige Industriemechaniker aus Bramsche vor circa 25 Jahren auf einem Flohmarkt erstanden.

Worum es sich handelte? Um einen Löwen. Naja, zumindest den Werbeaufsteller eines Löwen. Eines Löwen auf einem Einrad mit einer riesigen Tabak-Packung im Arm. Ja, Pradella hatte eine „Samson“-Werbefigur erstanden. Diese passte ganz wunderbar in seine Junggesellenbude, sollte nun jedoch bei einem der „Bares für Rares“-Händler ein neues Zuhause finden.

Tabak-Werbefigur bei „Bares für Rares“

Problem jedoch: Die Figur war im Original eigentlich auf einem Fahrradständer angebracht. Da dieser fehlte, hatte sich Axel die Mühe gemacht, und aus alten Warndreieck-Füßen eine Stütze für den Einrad-fahrenden Löwen gebaut. Geschickt gelöst, aber eben nicht originalgetreu. Würde sich das auf die Expertise auswirken?

Leider ja. Denn ZDF-Experte Sven Deutschmanek sah natürlich sofort, dass hier etwas nicht ganz stimmte. Und merkte das auch knallhart an. „Der Fahrradständer fehlt, das ist ein großer Nachteil“, so Deutschmanek. Darum konnte er bei dem Wunschpreis von 100 bis 150 Euro, den Axel Pradella vorgegeben hatte, auch nur bedingt mitgehen. „Sowas kann man noch verkaufen, aber dadurch, dass jetzt das Eigentliche fehlt, der Fahrradständer, wird der nicht so hochpreisig sein“, erklärte der Sachverständige und setzte den Wert auf 80 bis 120 Euro an.

Mehr als gedacht

Fein für den 51-Jährigen. Und so ging es zu den Händlern. Die übrigens gar nicht bemerkt hatten, dass der Fahrradständer fehlte. Erst nachdem Axel dies erwähnt hatte, fiel es ihnen auf. „Wir hätten es geglaubt“, fiel Christian Vechtel aus allen Wolken. Und auch Elke Velten-Tönnies merkte an: „Hat keiner von euch gemerkt, ne?“

Im Gegenteil: Fabian Kahl fand es so sogar besser verkäuflich. Und so gingen die Gebote bereits bei 100 Euro los. Endeten schließlich bei 150 Euro von David Suppes. Na, das lief doch bestens.

Spannend auch: Wolfgang kaufte bei „Bares für Rares“ einen Mercedes. Kurz darauf sollte sein Telefon läuten.