Bares für Rares: Händlerin Susanne stellt DIESE Frage – dann explodieren die Gebote

Manchmal braucht es nur eine Kleinigkeit, um großen Gewinn zu erzielen. Eine solche 'Kleinigkeit' brachte am Dienstag Regionalleiter Jörg Quest zu „Bares für Rares“.

Doch der 54-Jährige war nicht für sich zu Horst Lichter und Co. gereist. Er tat es für seine gute Freundin Michaela. Die hatte ihm seine goldene Taschenuhr anvertraut. Ein Erbstück in vierter Generation, das nun bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden soll.

„Bares für Rares“: Kleine Uhr – großer Preis

Und die Taschenuhr hatte es in sich. So verfügte der kleine Zeitmesser über eine Viertelstunden-Repetition und ein fünftel Sekundenstoppwerk. Für eine Uhr aus dem frühen 20. Jahrhundert gar nicht mal so gewöhnlich.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

Doch auch der Goldwert der sogenannten 'Doctorswatch' hat es in sich. Der liegt nämlich bereits bei rund 900 bis 1000 Euro. Dazu kommt noch der Preis für das Uhrwerk. 1600 bis 1800 Euro soll die Uhr also einbringen, so Expertin Wendela Horz.

„Bares für Rares“: Diese Frage treibt den Preis in die Höhe

Na, das kann ja was geben. Und bei den Händlern lief es auch gar nicht mal so schlecht. Vor allem nachdem Susanne Steiger diese Frage stellte. „Wie hat der Experte den Goldpreis betitelt?“, wollte Steiger wissen.

Julian Schmitz-Avila kauft die goldene Taschenuhr. Foto: Screenshot ZDF

Wahrheitsgemäß antwortete Quest, dass der bei 900 Euro liege. Doch das sollte die Händler nicht stören. Nur Sekunden nach Quests Antwort warf Steiger ein Gebot von 1000 Euro in den Ring. 1200, 1300, 1350...

Schlussendlich wurden es 1400 Euro, die Julian Schmitz-Avila für die Uhr hinblätterte. Ein guter Preis für den Händler und für die Freundin von Jörg Quest.

Zuletzt durfte sich eine Altenpflegerin über gutes Geld freuen. Grund für den Segen war DIESES Zeichen, das Julian Schmitz-Avila auf ihrem Verkaufsobjekt entdeckte.