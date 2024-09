„Bares für Rares“: Susi kauft Collier – kurz darauf explodiert der Wert

Manche Schmuckstücke haben ihre Zeit hinter sich. Sie sind einfach nicht mehr in Mode, werden nur noch selten getragen. Viele liegen schon seit Jahren im Safe oder der Schublade versteckt. Umso schöner, dass es die ZDF-Trödelsendung „Bares für Rares“ gibt. Hier warten die kreativen Händlerinnen und Händler nur darauf, aus altem, nicht mehr gewünschten Schmuck, neue Lieblingsstücke zu formen.

Immer ganz vorne mit dabei ist „Bares für Rares“-Händlerin Susanne Steiger. Sie hat schon oft aus alten Ketten, Ringen oder Colliers neue, wertvolle Stücke gezaubert. So auch in der aktuellen Ausgabe der „Bares für Rares“-Sonderausgabe „Händlerstücke“, die das ZDF am Sonntag (22. September 2024) ausstrahlte.

„Bares für Rares“: Collier wird zu Ring

Darin kaufte Susanne Steiger ein Collier, das die Juwelierin weniger durch ihre Optik als durch seinen Steinbesatz überzeugte. „Ein Einkaräter ist eine super Wertanlage. Der Stein hatte eine gute Qualität, eine gute Farbe, eine sehr schöne Reinheit, war toll geschliffen“, schwärmt die „Bares für Rares“-Händlerin.

Aus einem alten Collier wurde ein wertvoller Ring. Foto: Screenshot ZDF

Und das sah auch die ZDF-Expertin so. Auf 8.000 Euro schätzte Wendela Horz den Wert des Colliers. Zu einer Auszahlung von Bargeld in dieser Höhe kam es jedoch nicht, denn Susanne hatte eine andere Idee. Kurz nachdem sie herausgefunden hatte, dass der Goldwert bei 1.650 Euro lag, bot sie folgendes an: „Dann habe ich folgende Idee: Wir arbeiten die Steine um. Für Sie einen schönen Ring, ich kaufe das Gold an, und dann treffen wir uns in der Werkstatt und dann machen wir etwas Schönes draus.“

„Bares für Rares“-Händlerin Susi erschafft ein neues Schmuckstück

Da schlugen die Kandidaten ein. Und so trafen sich Susanne und die Verkäuferin, entwarfen einen Ring. Die Steine und den Ring wiederum baute Diamanten-Experte Georg Comout aus Aachen zusammen. Ein voller Erfolg. So konnte der Ring eine erstaunliche Wertsteigerung erfahren, wie Susanne Steiger am Ende der Sendung zusammenrechnete.

„Die 1.650 Euro, die ich im Händlerraum für das Collier bezahlt habe, waren für mich ein durchlaufender Posten. Das habe ich nur gemacht, um eben diesen wunderbaren Stein umarbeiten zu dürfen. Ein Diamant auf einem Karat ist immer eine super Wertanlage. Aber an dieser schweren Kette war es jetzt vielleicht noch Bundesliga, aber der Stein, das war Champions League. Er hat es verdient einfach noch mal neu entdeckt zu werden, und zu einem wunderschönen, klassischen Schmuckstück zu reifen. Der Ring hat mich jetzt gekostet, circa um die 1.400 Euro. Verkauft habe ich ihn für 2.500 Euro. Der Wert des Ringes liegt jedoch bei 13.000 Euro. Eben weil dieser Stein (…) so besonders ist, und dieses Schmuckstück eben nun diesen höheren Mehrwert hat“, rechnet die Schmuckexpertin vor.