„Bares für Rares“-Susi verfolgt ehrgeizigen Plan: Expertin warnt eindringlich

„Bares für Rares“-Expertin Susanne Steiger ist eine echte Schmuck-Fachfrau. Die Juwelierin, die in Bornheim ein Geschäft betreibt, handelt schon seit vielen Jahren mit edlem Geschmeide. Und hat auch immer wieder spannende Ideen, wie man aus altem Schmuck etwas ganz Neues zaubern kann. So auch aus einer Brosche, die Gisela Bente aus Vörstetten mit zu „Bares für Rares“ gebracht hatte, und die nun in der ZDF-Sondersendung „Händlerstücke“ (vom 10. August 2025) noch einmal ganz neu beleuchtet wurde.

Die Chemotechnikerin hatte die Perlenbesetzte Brosche in Form einer Mistelkrone als Geschenk von ihrer Schwiegermutter bekommen. Jedoch trage sie selbst keinen Goldschmuck, daher möge sie nun eine neue Besitzerin finden. Ein Plan, der bei „Bares für Rares“ durchaus Erfolg haben könnte.

Edle Brosche bei „Bares für Rares“

War die Brosche doch aus 750er Gelbgold gefertigt, mit Zuchtperlen besetzt, und machte daher ordentlich was her. Doch waren die 650 Euro, die sich Gisela wünschte, realistisch? Durchaus. So erklärte „Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel, dass allein der Goldpreis bei 680 Euro liege. Doch damit nicht genug. „Immerhin ist die Brosche interessant“, so Heide, „von daher würde ich hier taxieren: 800 bis 900 Euro.“

Das passt doch. Und so lag auch schon das Startgebot von Susanne Steiger bei 750 Euro. Schnell gingen die Gebote auf 870 Euro hoch. Da äußerte Susi ihren ehrgeizigen Plan: „Ich könnte mir vorstellen, aus der Brosche einen richtig schönen Ring zu machen. Einen richtigen Hingucker. Und deswegen biete ich Ihnen 900 Euro.“

Da wiederum wurde Heide Rezepa-Zabel hellhörig. „Da ist der obere Expertisenpreis erreicht. Ein Ring ist natürlich auch etwas Besonderes. Ist natürlich mit den Perlen auch sehr empfindlich. Aber Susanne wird’s wissen“, warnt die Sachverständige.

„Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel begutachtete die Brosche. Foto: Screenshot ZDF

Über die 900 Euro ging dann auch keiner mehr rüber. Und so dürfte aus der edlen Brosche bald sicher ein noch edlerer Ring werden. Wir sind gespannt. Vielleicht bald bei den „Bares für Rares: Händlerstücken“.