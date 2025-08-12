Diamanten-Schreck! „Bares für Rares“-Händler kneifen

Es hätte das große Geld werden können. Doch für Studentin Lotte Schlingmann (23) wird der Besuch bei „Bares für Rares“ zum Frust statt Fest. Obwohl sie mit edelstem Familienschmuck ins ZDF-Studio marschiert, wird aus dem erhofften Geldregen… Nichts! Dabei klang anfangs alles nach einem Gold-Deal deluxe!

Im Pulheimer Walzwerk legt Studentin Lotte ein Schmuck-Set aus dem Familienbesitz auf den Tisch. Der funkelnde Schatz stammt von ihrer Großtante. Weil ihre Mutter und Tante zu kamerascheu sind, übernimmt Lotte die Mission selbst. Ihr Auftrag: Den edlen Schmuck möglichst gewinnbringend versilbern!

Studentin scheitert bei „Bares für Rares“

„Bares für Rares“ Moderator Horst Lichter (63) traut seinen Augen kaum. „Huiuiui, da sind aber ordentlich Diamanten verarbeitet“, staunt er über die funkelnden Ohrringe und den Anhänger im Art-déco-Stil. Expertin Wendela Horz (55) ist komplett aus dem Häuschen: Platin, Smaragde, Altschliffdiamanten – und alles in feinster Handarbeit gefertigt.

Ihr Urteil? Glasklar: Der Anhänger allein ist 5000 bis 7000 Euro wert, die Ohrringe noch mal rund 2000. Macht zusammen bis zu 9000 Euro. Lottes Wunschpreis von 5000 Euro? Plötzlich eher bescheiden. Horst Lichter stöhnt: „Huiuiuiui! Lotte – irgendwann kippe ich einfach aus den Latschen!“ Also ab in den Händlerraum – und hier kommt der Schock!

Walter Lehnertz (58) startet wie gewohnt mit seinem Euro und wird plötzlich ernst: „Wenn die echt sind, gehst du hier mit Kohle raus!“ Kollege Fabian Kahl (33) winkt aber direkt ab: „So viel Geld habe ich gar nicht dabei!“ Auch die anderen Händler sind skeptisch. Die höchste Summe, die geboten wird? 4500 Euro und das war’s auch schon.

„Diese Schätzung scheint mir doch ein bisschen hoch“, murmelt Wolfgang Pauritsch (53) und rückt keinen Cent weiter raus. Damit packt Lotte Schmuck und Hoffnung wieder ein und verlässt das Studio ohne Deal.