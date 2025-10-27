Steiff-Tier sorgt bei „Bares für Rares“ für Aufregung: „Sieht komisch aus“

Steiff-Tiere sind der Traum eines jeden Kindes. Ob als Bär, Hund, Esel oder auch Kaninchen … die Tiere der berühmten Firma aus Giengen an der Brenz sind begehrt und beliebt. Und so sorgte auch ein kleines Kaninchen der Firma Steiff, das am Dienstag (5. August 2025) seinen Weg zu „Bares für Rares“ fand für reichlich Begeisterung. Und Kindheitserinnerungen.

So verband „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter den kleinen Hoppler direkt mit Erinnerungen an seine Mutter. „Einer der besten Köche auf der Welt, meine Frau Mama, konnte aus einem Hasen wunderbaren Rehrücken machen, Schweinebraten, Wildbraten, alles, was du wolltest. Rinderbraten… die hat alles aus einem Karnickel gemacht“, erinnert sich Lichter. Auch eine Kunst.

Ein Steiff-Kaninchen bei „Bares für Rares“

Das Kaninchen, das Anja und Uwe Köhler aus Klein-Gleidingen jedoch mit zu „Bares für Rares“ brachten, wäre wohl eher nicht auf dem Sonntagstisch der Familie Lichter gelandet. „Sieht ein bisschen komisch aus“, witzelte der Starkoch. Nun ja, es hatte ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.

So wurde das sogenannte „Holländer-Kaninchen“ nur zwischen 1924 und 1927 produziert. Das Tier hatte also rund 100 Jahre auf dem Buckel. Von daher gab es zwar den legendären Knopf im Ohr, jedoch nicht das gelbe Steiff-Fähnchen. Zu der Zeit, so berichtet es „Bares für Rares“-Experten Annika Raßbach, seien die Fähnchen noch aus Papier gewesen, und leider zumeist nicht mehr auffindbar.

Ein „Holländer Kaninchen“ der Firma Steiff wurde bei „Bares für Rares“ zum Verkauf angeboten. Foto: Screenshot ZDF

In bestem Zustand war das Kaninchen jedoch nicht mehr. Das Obermaterial war zum Großteil abgerieben, dafür aber waren die Räder unter dem Kaninchen noch vorhanden, die dafür sorgten, dass es aussah, als würde das Kaninchen hoppeln.

Sind 400 Euro drin?

Doch würden die 400 Euro, die sich Anja Köhler wünschte, realistisch sein? Es gebe sie nur noch selten, erklärte Expertin Raßbach. Besonders gut erhaltene Exemplare lägen sogar im vierstelligen Bereich. Dann seien aber noch Plüsch und Fähnchen vorhanden. Für das Kaninchen der Köhlers konnte sie soviel nicht ansetzen. 350 bis 400 Euro jedoch seien drin.

Bei den Händlern war die Freude groß. Besonders Julian Schmitz-Avila, selbst großer Steiff-Fan war begeistert. Gegen Jos van Katwijk kam er jedoch nicht an. Und so ging das Kaninchen für 350 Euro zurück in die Niederlande.