„Bares für Rares“: Echte Star-Momente & unglaubliche Exponate!

Treue „Bares für Rares“-Zuschauer wissen: Das Erfolgsformat im ZDF ist längst mehr als nur Antiquitäten, Expertise und Händlerduelle.

Neben den regulären Episoden bieten regelmäßig Sonderausgaben wie „Bares für Rares – Händlerstücke“, „Lieblingsstücke“ oder die „XXL-Ausgaben“ abwechslungsreiche Zuschauerunterhaltung. Hin und wieder sorgen dabei auch Prominente und ihre mitgebrachten Exponate für großes Aufsehen.

Doch welche Stars und ihre Schätze blieben im Laufe der Jahre besonders in Erinnerung? Wer hat regelrecht Showgeschichte geschrieben?

„Bares für Rares“: Guido Maria Kretschmer sorgte für erstaunte Blicke

Einen besonderen Akzent setzte Modedesigner Guido Maria Kretschmer, der im Oktober 2024 tatsächlich eine Original-Urkunde mit Unterschrift von Napoleon Bonaparte aus dem Jahr 1803 im Gepäck hatte! Die Händler staunten nicht schlecht.

„Das ist etwas, was mir sehr viel bedeutet“, erklärte Guido Maria Kretschmer damals. Er erhielt die Urkunde als Geschenk von einem sehr guten Freund. Das französische Dokument stammte von einem 1762 geborenen Brigadegeneral und war mit einem Trockensiegel sowie drei historischen Unterschriften von dem damaligen Kriegsminister, Außenminister und Napoleon als Erstem Konsul versehen.

Die Expertise lag bei bei stolzen 5000 bis 6000 Euro. Doch der Modedesigner wurde am Ende vollkommen überrascht und holte sogar 6200 Euro raus! Das Beste daran: Der Erlös floss in seine Stiftung und sollte Menschen unterstützen, „die es wirklich brauchen.“

Guildo Horn verkaufte seinen kleinen Liebling

Schlagerstar Guildo Horn brachte dagegen zu „Bares für Rares“ im August 2022 einen Schatz auf zwei Rädern mit: sein kultiges Hercules KX-5 Mokick aus dem Jahr 1989 mit dem liebevollen Namen „Mopedchen“.

Die Maschine war in einem guten Zustand und hatte 35000 Kilometer gelaufen. Der fahrbare Schatz, mit dem Guildo Horn sogar selbst durch die Straßen raste, wurde von den Experten auf 1800 bis 2200 Euro geschätzt.

Anschließend wechselte das Retro-Gefährt für rund 2000 Euro den Besitzer. Da der Erlös an den Verein Heimatstern e. V. gehen sollte, legte der glückliche Händler am Ende sogar noch 200 € obendrauf. Ein besonderer Moment, der den Schlagerstar sichtlich erfreute.

Cathy Hummels schnupperte ebenfalls „Bares für Rares“-Luft

Auch Moderatorin Cathy Hummels betrat schon die große „Bares für Rares“-Bühne in der Weihnachtsspezial-Folge am 22. Dezember 2021. Die Ex-Frau von Profikicker Mats Hummels brachte chinesische Holztüren aus dem 19. Jahrhundert mit.

Sie gehörten eigentlich einer Freundin, die sich über einen höheren Erlös freute. Die Expertise lag hier bei bei 2000 bis 2800 €. Nach dem packenden Showdown im Händlerraum durfte sie sich am Ende sogar über 3300 € freuen. Ein Teil des Erlöses ging an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Damit setzte sie ein wichtiges Zeichen und bewies Herz und Verstand.

Am Ende bleibt es spannend, welche Stars in den kommenden Jahren ebenfalls bei „Bares für Rares“ auftreten werden. Fest steht: Die Show bietet nicht nur besondere Exponate und spannende Verkaufsrunden. Vielmehr gibt sie auch eine einzigartige Gelegenheit, die Stars einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.