„Bares für Rares“-Zuschauer nach Ausstrahlung baff – „Fast schon unglaubwürdig“

Wenn bei „Bares für Rares“ ein Porzellan-Kännchen oder ein Silberbesteck auf dem Tisch landet, weiß jeder, woran er ist. Doch diesmal staunten selbst die Händler nicht schlecht.

Im Studio stand plötzlich eine lebensgroße Dame aus Plastik. Besitzer Franko schwärmte: „Ich habe mich direkt verliebt.“ Moderator Horst Lichter (63) schaute verdutzt. Wer oder was sollte die Figur überhaupt darstellen?

„Bares für Rares“-Händler erkennen „Star Trek“-Ikone nicht

Experte Detlev Kümmel (57) klärte schnell auf: Die Figur zeigte „Seven of Nine“ aus der Kult-Serie „Star Trek: Voyager“. Halb Mensch, halb Borg und unter Fans eine absolute Ikone. Sogar eine Anekdote hatte Kümmel parat. Schauspielerin Jeri Ryan fiel am Set mehrfach in Ohnmacht, weil das Kostüm so eng war.

Der Wert? 1.000 bis 1.200 Euro, so die Schätzung. Besitzer Franko war zufrieden. Doch im Händlerraum zeigte sich schnell: Trekkies saßen da keine. Waldi (58) grinste: „Das ist bestimmt vom E.T die Frau!“ und setzte frech nur 100 Euro an. Benjamin Leo Leo (52) legte immerhin 700 Euro auf den Tisch.

Im Netz explodierten im Anschluss die Kommentare. Auf YouTube hieß es:

„Die Händler hatten keine Ahnung. Das war definitiv die falsche Plattform für diese Figur.“

„Dass die Händler Seven of Nine nicht kennen, kann man schon verstehen. Nicht jeder ist Star-Trek-Fan. Aber dass den Händlern nicht bewusst ist, wie viele Star-Trek-Fans es gibt und wie stark Memorabilien des Franchises gehandelt werden, verblüfft mich doch schon ordentlich …“

„Dass keiner der Händler die Figur kennt, ist erstaunlich – ja fast schon unglaubwürdig. Auf einem Star-Trek-Treffen geht die nicht unter 2.000 weg.“

„Als Fan von Star Trek fand ich die Sendung sehr spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass weder Horst noch die Händler wussten, wer Seven ist.“

„Bei Seven of Nine gilt wie bei allen Star-Trek-Relics: Der wahre Marktwert liegt nicht im Studio, sondern auf Conventions. Widerstand ist zwecklos.“



Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares" immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.