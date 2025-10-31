Spielzeug-Kran bei „Bares für Rares“ – plötzlich schießt der Preis in die Decke!

Bei „Bares für Rares“ wurde es richtig verspielt. Verkäufer Frank brachte einen alten Blechkran mit in die Show und wollte dafür 100 Euro haben. Doch schon beim Anblick des nostalgischen Spielzeugs war klar, hier sind gleich mehrere Händler im Kinderzimmer-Modus.

„Zum Spielen für Kinder ist der nicht, dafür ist er zu alt und zu gut“, erklärte Frank stolz. Doch Experte Detlev Kümmel (57) sah das anders und legte sofort los. Er drehte, kurbelte und klickte an dem Kran herum wie ein kleiner Junge. Auch Moderator Horst Lichter (63) konnte seine Begeisterung kaum bremsen. „Dieses Geräusch lockt mich aus der entferntesten Hütte“, schwärmte er. „Das ist wirklich sehr schön!“

„Bares für Rares“-Händler erfüllt sich Kindheitstraum

Frank erzählte, dass der Kran eigentlich auf dem Müll landen sollte. Ein Nachbar hatte ihn entsorgen wollen, doch Frank rettete das Schmuckstück. „Um Gottes willen!“, reagierte Lichter entsetzt. Experte Kümmel datierte den Kran auf etwa 1950 und erkannte sofort die Marke: Nürnberger Blechspielwaren GmbH. „Made in Germany – US Zone“, stand auf dem Metall. Das Stück war also aus der Nachkriegszeit, mit Uhrwerk und funktionierendem Haken.

Kümmel schätzte den Wert auf 100 bis 150 Euro. Doch im Händlerraum ging es plötzlich richtig zur Sache.

Julian Schmitz-Avila (39) und Anaisio Guedes (50) konnten nicht widerstehen und probierten den Kran sofort aus. „Mega!“, jubelte Guedes. „Stark!“, rief Schmitz-Avila. Dann begann das Bietergefecht. Waldi Lehnertz (58) eröffnete mit 80 Euro. Guedes konterte, Schmitz-Avila mischte mit. „Ich gucke aus meinem Fenster und sehe jeden Tag Kräne – 120!“, bot Guedes. Waldi grinste nur: „Ich stell mir den in die Bude rein!“ Das Duell spitzte sich zu.

„200!“, rief Guedes. „210!“, schoss Waldi zurück. „Waldi, behalt die Nerven!“, rief Lisa Nüdling (45) lachend. Doch Waldi drehte richtig auf – 230, 240, 250! Am Ende machte Guedes kurzen Prozess und holte sich das Teil für 330 Euro. Sein Kommentar: „Jetzt muss ich nicht mehr aus dem Fenster schauen – jetzt steht der Kran in meinem Zimmer!“