„Bares für Rares“-Kandidat überglücklich: Jetzt hat ein anderer das Problem

Manche Dinge sollen verkauft werden, weil sie zu viel Platz einnehmen. Andere weil sie eh nicht mehr gebraucht werden, oder es einfach dringend Geld braucht. Manche will man aber auch einfach nicht mehr putzen. Was genau der ausschlaggebende Punkt von Ingolf Schulz aus Korschenbroich war, bei „Bares für Rares“ seine Silberschale anzubieten, weiß er wohl am besten selbst. Für Horst Lichter jedoch schien der Grund klar.

Doch beginnen wir zunächst am Anfang unserer Geschichte. So hatte der 63-Jährige, der seine Zeit auch sehr gerne in der schönen Schweiz verbringt, eine wahrlich beachtlich große Schale in die Pulheimer Walzwerke geschleppt.

Riesige Silberschale bei „Bares für Rares“

„Olalala, tatatä, das ist ja ein tolles Ding, du“, staunte auch „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter nicht schlecht beim Anblick des „Apparillos“, wie er die Silberschale so schön nannte, wollte auch sogleich wissen, woher Ingolf Schulz denn eine solche Schale haben könnte. Die sei auf einem Speicher gefunden worden, „total schwarz“ verfärbt.

Diese Silberschale fand bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer. Foto: Screenshot ZDF

Da musste wohl einiges geputzt worden sein, leider jedoch nicht unbedingt Materialschonend, wie „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz feststellen musste. So sei die „sehr schöne Prachtschale“ mit Reliefrand komplett in Silber gefertigt, aber leider nicht so gut gepflegt worden.

„Silber sollte man so behandeln, wie man sich selbst auch behandeln sollte. Nämlich mit Sorgfalt und Respekt und man braucht ein bisschen Pflege“, so Horz. So sei der Zustand zwar insgesamt sehr schön, jedoch sei „mit einem zu harten Schwämmchen geputzt“ worden. Man könnte die Schale noch einmal ein bisschen aufpolieren.

„Größte Obstschale“ bei „Bares für Rares“

Wären also die 900 Euro, die sich Schulz vorstellte, machbar? Und wie. Der Silberwert allein lag schon bei 900 Euro. Dazu komme aber noch ein wenig für die Verarbeitung. 1.000 bis 1.200 Euro sollten drin sein. „Ja läuft“, freute sich der Korschenbroicher. Und Horst ergänzte: „Da kann man nichts gegen sagen. Vor allem, der nächste muss sie putzen, da sind wir raus aus der Nummer.“

Da hob Ingolf nur überglücklich den Daumen. So sieht Freude aus. Doch würde die Freude auch nach dem Besuch im Händlerraum anhalten? Und wie. Schon nach wenigen Sekunden war die „größte Obstschale“, die es je zu „Bares für Rares“ geschafft hatte, verkauft. Für 1.420 Euro an Daniel Meyer.