„Bares für Rares“: Elke kauft Anhänger – kurz darauf explodiert sein Preis

Günstig ein- und teuer verkaufen. Das ist die Maxime eines jeden Händlers. Das gilt natürlich auch für die Händlerinnen und Händler, die tagtäglich bei „Bares für Rares“ zu sehen sind. Während die Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die jeden Nachmittag die ZDF-Trödelsendung einschalten, jedoch stets wissen, wie viel die Protagonisten für ihre Raritäten und Antiquitäten bekommen, wird nur bei vereinzelten Stücken gezeigt, für wie viel Geld sie später im Laden angeboten werden.

In der „Bares für Rares“-Sondersendung „Händlerstücke“ ist das anders. Da liegt der Fokus auf der Zeit nach dem Kauf in der ZDF-Sendung. So auch bei einem Stück, das einst von einer Dame zu Horst Lichter und Co. gebracht wurde.

Ein atemberaubender Aquamarin bei „Bares für Rares“

Diese hatte nämlich eine goldene Kette samt prunkvollem Aquamarin-Anhänger dabei, die bei „Bares für Rares“ ein neues Zuhause auf Zeit finden sollte. Und so zeigte sich Händlerin Elke Velten-Tönnies direkt begeistert von dem riesigen Stein. Die goldene Zargenfassung jedoch war nichts für die 71-jährige Juwelierin. Zu pompös wirkte sie.

Das jedoch sollte sich nicht als allzu großes Problem herausstellen. Kann man ja alles umbauen. Und so kaufte Elke den Anhänger für 1.000 Euro. So wie er war, sollte er aber nicht in ihrem Juweliergeschäft landen. Und so ließ Velten-Tönnies den Aquamarin neu einfassen.

Heraus kam eine schlichte, aber edle Fassung, samt aufgesetztem Diamant, der den Aquamarin noch mehr funkeln ließ. Eine tolle Arbeit, die aber auch ihren Preis hatte. „Schmuck kommt von schmücken, das sollte man wirklich mit diesem Schmuckstück auf machen. Ganz klar. Wir haben einen Einkaufspreis von 1.000 Euro für diesen schönen Anhänger. Wir haben Gold verarbeitet in 750er. Und wir haben zusätzlich noch einen kleinen Brillanten eingesetzt. Der Verkaufspreis würde für den Anhänger alleine bei 2.800 bis 2.900 Euro liegen. Ein toller Preis für ein einzigartiges Schmuckstück.“