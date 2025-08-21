Goldschatz bei „Bares für Rares“: Allein das Etui kostet ein Vermögen

Halleluja, das war wirklich etwas ganz Besonderes. Mit einem ganz speziellen und vor allem alten Armband kam am Donnerstag (3. Juli 2025) Rentner Erwin Steinfeld aus Eschweiler zu „Bares für Rares“.

Der 86-Jährige hatte das Armband vor Kurzem erst als Erbstück erhalten. Viel jedoch wusste er nicht über den opulenten Armschmuck. Und so traf es sich doch bestens, dass neben dem Verkauf bei „Bares für Rares“ auch noch die Expertise auf dem Programm steht.

Ein Goldschatz bei „Bares für Rares“

Die sollte in diesem Fall Heide Rezepa-Zabel übernehmen. Eine absolute Fachfrau, die natürlich sofort erkannt hatte, welchen Goldschatz sie hier mitsamt einem ganz besonderen Etui in den Händen hielt. „Allein das Etui, das ist natürlich faszinierend, sieht aus wie eine Hutschachtel. Ganz schön“, so die Expertin. Und weiter: „Natürlich handelt es sich hier um ein antikes Stück aus dem 19. Jahrhundert.“

Allein das Etui hatte einen guten Preis. Foto: Screenshot ZDF

Alt und prunkvoll also. Doch auch wertvoll? Oh ja! So bestand das Armband aus purem Gold, war mit abnehmbaren Diamant-Aufsätzen und einer Naturperle verziert. Dazu war das Armband in einem – für das Alter – annehmbaren Zustand. Zwar sei an einer Stelle jemand mal hängengeblieben, was zu einer Macke geführt hatte. Des Weiteren sei der Umstand recht schmal.

Händler sind begeistert

Würden die 2.100 bis 2.200 Euro also drin sein, die sich Erwin Steinfeld wünschte? Und wie. Allein der Goldwert, so „Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel lag bei 1.950 Euro. Dazu kam, dass auch das Etui gar nicht mal so billig war. Zwischen 200 und 300 Euro sei dieses wert. Und so kam Heide schlussendlich auf einen Gesamtwert von 2.600 bis 2.800 Euro. Gute Nachrichten, die im Händlerraum weitergehen sollten.

„Das sind wirklich Kunstwerke“, schwärmte Lisa Nüdling beim Blick auf das Armband. Und so gingen die Gebote auch rasch in die richtige Richtung. Und so zahlte die Händlerin aus Fulda schlussendlich 2.600 Euro für Armband und Etui.