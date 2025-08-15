„Bares für Rares“: Seniorin will 12.000 Euro – und erlebt böse Überraschung

Mit großen Hoffnungen kam Jutta ins „Bares für Rares“-Studio. 12.000 Euro sollte ihre Brosche bringen, doch am Ende gab es für die Seniorin eine kalte Dusche.

Schon beim ersten Blick auf das Schmuckstück platzte es aus Horst Lichter heraus: „Alter Schwede! Mein lieber Scholli!“ Funkelnde dunkelblaue Saphire, weiße Diamanten, Platin, Gold. Expertin Wendela Horz lobt: „Kein Stein fehlt!“ Klingt nach einem Volltreffer. Doch dann die bittere Kehrtwende!

„Bares für Rares“: Bittere Schmuck-Pleite

Die Brosche ist stark abgenutzt. Die Steine? Unterschiedliche Qualität, einer sogar mit tiefem Riss. Lötstellen auf der Rückseite drücken den Wert weiter. Jutta nennt trotzdem ihren Wunschpreis: 12.000 Euro. „Hab ich mich verhört?“, fragt Lichter, aber Nein! Ein Gutachten von vor 16 Jahren hatte das Schmuckstück sogar auf 18.900 Euro geschätzt.

Horz bremst die Euphorie. Der alte Preis bezog sich auf den Wiederbeschaffungswert, nicht den Verkaufswert. Heute wären realistisch höchstens 6.000 bis 7.000 Euro drin. „Verkaufen Sie denn noch?“, will Lichter wissen. Zähneknirschend setzt Jutta ihre neue Schmerzgrenze: 5.000 Euro. „Nach oben sind ja keine Grenzen“, sagt sie und zieht in den Händlerraum.

Dort sind die Profis sofort angetan. Doch aus dem erhofften Bietergewitter wird ein Zweikampf zwischen Elke Velten-Tönnies und Julian Schmitz-Avila. Am Ende siegt der 38-Jährige mit einem Gebot von 5.050 Euro. Juttas Traum vom dicken Schmuck-Deal platzt damit endgültig.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen kann man sich auch in der Mediathek anschauen.