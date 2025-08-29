„Leider war die Tante schon sehr verwirrt“ – Rätsel um „Bares für Rares“-Rarität

Mit einem ganz besonderen, aber auch sehr rätselumwobenen Stück wollte am Freitag (29. August 2025) die 44-jährige Esther Steininger bei „Bares für Rares“ punkten. Die Ergotherapeutin aus Friedrichsthal hatte nämlich eine Brosche im Gepäck, die einst der Tante ihrer Mutter gehört hatte. Doch konnte die Geschichte, die sich rund um das edle Schmuckstück rankte, wirklich stimmen?

Sie soll ein Einzelstück sein, berichtete Esther. „Es wäre wohl eine Anfertigung für die Tante gewesen“, so die Ergotherapeutin, „von einem Juwelier aus Düsseldorf.“ Doch schnell kamen bei der Expertise von „Bares für Rares“-Fachfrau Heide Rezepa-Zabel Fragen auf. So fragte sie nach, wie alt denn die Tante zu diesem Zeitpunkt gewesen sein soll.

Rätsel um eine Brosche bei „Bares für Rares“

„Ich vermute, dass diese Brosche sich einordnen lässt in das Ende des 19. Jahrhunderts und das beginnende 20. Jahrhundert“, so Rezepa-Zabel, zeige sie doch deutliche Stilelemente der letzten Stilphase des Historismus. Gefertigt war die Brosche in Gold, mit einem Diamanten in der Mitte.

„Für mich sieht es so aus, als sei diese Nadel als Ehrennadel konzipiert worden, oder sogar daran angelehnt“, erklärte Heide weiter. Könnte das mit der Anfertigung für die Tante passen? Eher nicht. Und so kam auch Esther Steininger ins Grübeln.

Woher kommt das gute Stück?

„Dann kommt es wahrscheinlich woanders her. Das war einfach so eine Vermutung, weil der Mann der Tante einen ganz engen Freund hatte, der eben Juwelier in Düsseldorf war. Leider war die Tante schon sehr verwirrt, als meine Mutter sich um sie gekümmert hat, und konnte keine genaue Aussage mehr dazu machen“, so die „Bares für Rares“-Kandidatin.

Dennoch handelte es sich um ein sehr schönes Stück. Und der Wunschpreis von 100 bis 150 Euro wirkte auf den ersten Blick auch nicht allzu hoch gegriffen. Machbar also. Auch, weil der Goldwert schon bei rund 100 Euro lag. Darüber hinaus, so Heide, würde eine solche Nadel Eindruck machen. 200 bis 250 Euro sollten also möglich sein. Das sahen die Händler leider anders. Mehr als 160 Euro waren nicht drin. Dennoch stimmte Esther zu. Immerhin mehr als ihr Wunschpreis.