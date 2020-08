„Bares für Rares“: Schlagerstar Vanessa Mai will Rarität verkaufen – Händler fassungslos „Der Krieg kann beginnen!“

Es ist wieder soweit: „Bares für Rares“ goes Drachenburg. Im Rahmen der Spezial-XXL-Sendung erwartet Moderator Horst Lichter seine Gäste in der Abendshow am Drachenfels in Königswinter.

Und lädt einen prominenten Gast ein: Schlagerstar Vanessa Mai. Die Sängerin kommt jedoch nicht allein, um zu verkaufen.

„Bares für Rares“: Schlagerstar Vanessa Mai will Rarität verkaufen

Mit im Gepäck hat die „Bares für Rares“-Kandidatin ihre Schwiegermutter Christina Vogel. Die bringt anlässlich der schönen Schloss-Kulisse auch gleich mal eine romantische Rarität mit – eine Brosche. Es handelt sich um ein mit Diamanten besetztes Familienerbstück, das seit 13 Jahren im Besitz von Vanessas Schwiegermama ist.

-------------------------

Das ist die Trödelshow „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

die Show wird beim Sender ZDF ausgestrahlt

„Bares für Rares“ gibt es bereits seit 2013

Horst Lichter ist Moderator der Sendung

die ZDF-Show hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten

das ZDF zeigt auch Abendsendungen im XXL-Format

-------------------------

Horst Lichter: „Bares für Rares“-Star findet Produkt zu schade zum Verkaufen

Horst Lichter findet es fast schon zu schade, das edle Schmuckstück, das aus Blüten besteht, zu verkaufen. Findet sogar, dass sie Vanessa Mai gut stünde. „Broschen kommen wieder“, so der „Bares für Rares“-Moderator.

Doch die Entscheidung der Frauen steht fest: Die Brosche soll an die Händler gehen. Zwei Karat hat das gute Stück laut ZDF-Expertin, ist ungefähr aus dem Jahr 1870 oder 1880.

Die Frage ist nur: Was wollen Vanessa Mai und Christina Vogel dafür haben? 1400 Euro stellen sie sich vor. Und liegen damit weit unter der Einschätzung der „Bares für Rares“-Expertin. Sie glaubt sogar, dass das Verkaufsprodukt rund 2000 bis 2200 Euro wert ist.

-------------------------

Mehr News zu „Bares für Rares“:

Bares für Rares (ZDF): Doppeltes Pech für Sven Deutschmanek – Sorge wegen DIESER Bilder

„Bares für Rares“: Horst Lichter perplex – „Haben Sie nichts mitgebracht?“

„Bares für Rares“: Expertise für Spielzeug macht sprachlos – „Würde es für 700.000 Euro verkaufen“

-------------------------

Christina Vogel und Vanessa Mai. Foto: Screenshot ZDF

Da werden die Augen der Frauen immer größer vor Freude. „Ich sehe euch zwei schon, ich kann mir schon genau vorstellen… Ich habe ja auch eine Frau zu Hause, ich weiß, was die dann machen würde“, scherzt Horst Lichter auch glatt und meint wahrscheinlich einen ausgiebigen Shoppingtrip.

Und dann passiert es!

„Bares für Rares“: Händler ringen um Schmuckstück

Die Händler ringen anschließend geradezu um die Brosche, bieten immer höher. „Der Krieg kann beginnen“, ruft Händler Walter Lehnertz in den Raum. Sehr zur Freude von Vanessa Mai und ihrer Begleitung. Die bekommen am Ende nämlich satte 3100 Euro.

Schlagersängerin Vanessa kann nur noch sagen: „Wir sind zufrieden!“